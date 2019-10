INDIA NICOLE/ La figlia di Diego Maradona Jr e Nunzia Pennino a Domenica Live

Di nuovo genitori Diego Maradona Jr e Nunzia Pennino: è arrivata la piccola India Nicole, tanto attesa. La bambina è nata nei giorni scorsi verso le 12:25, molti giorni prima del programmato 30 ottobre. Se la neonata non avesse avuto “fretta” di vedere la luce, avrebbe festeggiato il compleanno nello stesso giorno del nonno Diego Armando Maradona. La seconda figlia della coppia ha ricevuto pure la benedizione di Barbara d’Urso, che accoglierà i due neo genitori a Domenica Live nella puntata di oggi, 27 ottobre 2019. “Benvenuta alla mia piccola principessa che oggi 18 ottobre 2019 alle 12 e 25 è venuta al mondo! RingraZio tutti voi X l affetto che mi state dimostrando! Vi leggo tutti piano piano”, scrive mamma Nunzia sui social, festeggiando la nascita avvenuta lo scorso 18 ottobre. E così i due genitori allargano la famiglia, regalando al piccolo Diego Matias una sorellina, mentre il Pibe de oro non ha potuto assistere alla nascita della sua nuova erede.

INDIA NICOLE, FIGLIA DI DIEGO MARADONA JR

I due ragazzi infatti vivono a Napoli, mentre l’ex calciatore in Argentina, dove padre e figlio si sono incontrati per la prima volta solo tre anni fa, a distanza di nove anni da quando Maradona ha accettato di riconoscere ufficialmente Diego come suo figlio. “I figli sono la cosa più bella del mondo!”, scrive Diego Maradona Junior sui social, dando il benvenuto alla sua bambina India Nicole. Ha solo una settimana, ma la famiglia che il figlio del Pibe de Oro si allarga sempre di più. Lo troviamo in ospedale mentre stringe quello scricciolo vestito di rosa, sorridente come non mai. Si trova in ospedale, come si intuisce dalla foto su Instagram, nella stessa stanza in cui era ricoverata la moglie Nunzia Pennino. “Io mi aspettavo un maschietto”, ha detto il figlio dell’ex calciatore a Pomeriggio Cinque, prima della nascita della bambina. Nonostante questo però è stato felicissimo di diventare di nuovo padre, scegliendo in prima persona il nome da dare alla figlioletta.

INDIA NICOLE, LA BELLA NOTIZIA PER IL NONNO

Una bella notizia anche per il nonno, dopo un periodo turbolento che lo ha costretto al ricovero forzato per l’insonnia acuta, durata quattro giorni, e la successiva lite con le figlie Dalma e Giannina, con cui ci sono rapporti tesi da diverso tempo. Due anni fa infatti, sottolinea Il Mattino, Maradona ha accusato Giannina di aver favorito la madre Claudia Villafane nel riciclare i soldi sottratti al suo patrimonio, per un totale di circa 4 milioni di euro. “Gli ho perdonato di peggio e gli perdonerò anche questo. Posso solo mandargli tutto il mio amore e ringraziarlo perché è grazie a lui che ho potuto scegliere chi e come essere”, ha detto all’epoca la sorellastra di Diego Maradona Junior.



