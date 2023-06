“India verso limite della sopravvivenza umana”/ Studio: “Caldo sarà insopportabile entro 2050”

L’India rischia di divenire una nazione invivibile a causa del caldo. E’ questo quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Cambridge, secondo cui le alte temperature viste negli ultimi tempi dovrebbero continuare ad aumentare raggiungendo il limite della sopravvivenza umana nel 2050, a metà del secolo. In questi giorni almeno 44 persone sono morte per malattie legate al caldo come riferisce la CNN, e lo stato dell’Uttar Pradesh ha toccato i 47 gradi centigradi prima che un violento acquazzone, il primo della stagione dei monsoni, facesse cadere rapidamente la colonnina di mercurio a 32 gradi.

Volkswagen, il Nuovo Maggiolino non si farà/ CEO Schafer: “No a operazioni nostalgia, vicolo cieco”

“Se i sistemi sanitari non funzionano, quando non si dispone di servizi di emergenza adeguati, si verificheranno più morti. Ma quello che sappiamo per certo è che ci avvicineremo ai limiti della sopravvivenza entro la metà del secolo”, afferma un esperto, come riferisce la CNN. A conferma di tale situazione drastica, lo studio sopracitato secondo cui le ondate di caldo in India stanno provocando degli “oneri senza precedenti” sull’agricoltura, l’economia e i sistemi sanitari pubblici, bloccando così lo sviluppo. “Le proiezioni a lungo termine indicano che le ondate di caldo indiane potrebbero superare il limite di sopravvivenza per un essere umano sano che riposa all’ombra entro il 2050”.

Oratorio Varese, cade grosso ramo: 8 feriti/ Mamma e figlia di 7 anni sono gravi

INDIA, CALDO TORRIDO E PREVISIONI NEFASTE: “IMPATTO SU QUASI 500 MILIONI DI PERSONE”

E ancora: “Avranno un impatto sulla produttività del lavoro, sulla crescita economica e sulla qualità della vita di circa 310-480 milioni di persone. Le stime mostrano una diminuzione del 15% della capacità lavorativa all’aperto durante le ore diurne a causa del caldo estremo entro il 2050″.

Nel corso di un’ondata di caldo possono verificarsi anche “Scarsità d’acqua, siccità e blackout e tali rischi iniziano a stressare l’intero sistema. La produttività delle colture ne risentirà – continua lo studio – ci saranno enormi impatti su altri animali. Quando escogitiamo piani per la riduzione del calore, queste sono le cose che è importante ricordare”. E la situazione caldo non riguarda soltanto l’India: anche in Cina e in Pakistan nelle ultime settimane le temperature stanno toccando livelli record.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, tentato golpe Russia, Putin: “Il Paese non si è spaccato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA