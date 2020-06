Indice Rt Regioni, pagelle Iss 5 giugno/ Monitoraggio dopo riaperture e spostamenti

Pubblicità

Per il terzo venerdì consecutivo dopo l’inizio della fase 2 potenziata è atteso il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute per aggiornare l’indice Rt delle singole Regioni, l’evoluzione epidemiologica e le cosiddette “pagelle” regionali che indicano lo stato attuale del coronavirus nella settimana in cui è stato definitamente mandato in pensione il lockdown con la riapertura dei confini nazionali e regionali. 7 giorni fa l’indice Rt era dato stabilmente inferiore a 1 in tutta Italia: per questo motivo – e per l’impelllenza del sistema Italia pronto alla riapertura dopo la crisi economica e sanitaria – gli spostamenti intraregionali sono stati consentiti. Per il periodo 30 maggio-5 giugno non potranno esserci dati completi e specifici sui primi effetti delle riaperture del 3 giugno ma un’indirizzo quantomeno sarà consegnato a tutte le Regioni per impostare le prossime mosse nell’emergenza Covid-19.

Pubblicità

Per capire se vi sia un’effettiva diminuzione del coronavirus a livello nazionale e dunque per capire che tipo di estate dovremo impostare, i dati di questo monitoraggio Iss daranno un primo indirizzo-orientamento per le prossime settimane. Nel frattempo nel secondo report Istat-Iss sulla mortalità del coronavirus, pubblicato ieri, emerge chiaramente un’Italia ancora a “3 velocità”: «diffusione dell’epidemia da Covid-19 molto contenuta nelle Regioni del Sud e nelle isole, mediamente più elevata in quelle del Centro rispetto al Mezzogiorno e molto elevata nelle regioni del Nord». Il 20 marzo il picco dei casi e dei decessi, mentre nei primi 4 mesi dell’anno sono state le donne ad essere le più colpite dal Covid-19 (il 53,3%).

Pubblicità

MONITORAGGIO ISS: IL PUNTO DI ARCURI E SPERANZA

«Siamo uno strano Paese, un mix di autolesionismo e virtuosismo, per una volta sarebbe bello che tutti ci accorgessimo che siamo stati straordinari, che i fatti hanno prevalso sulle chiacchiere e che il virtuosismo e la solidarietà hanno pagato. Se ce lo ricordassimo tutti i giorni sarebbe un bene», ha spiegato ieri nel punto stampa dalla Protezione Civile il commissario all’emergenza Domenico Arcuri, ribadendo «Ieri (il 3 giugno, ndr) abbiamo riconquistato un’altra parte, l’ultima delle nostre libertà, dopo 84 giorni l’Italia si è ritrovata più unita e più libera. Questo non è un risultato piovuto dal cielo né una scelta irresponsabile, ma il frutto dei sacrifici di tutti gli italiani, delle scelte del governo e delle capacità di applicarle».

I comportamenti degli italiani – come già rilanciato la scorsa settimana da Iss e Ministero della Salute – saranno responsabili del miglioramento o meno del coronavirus in Italia, sostiene il commissario Arcuri: «La battaglia non è ancora vinta. Serve prudenza. Il virus è ancora molto pericoloso», rilancia anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, oggi in vista a Piacenza. Secondo il titolare della Sanità l’emergenza Covid-19 è tutt’altro che finita: «il virus circola, ma grazie alle cose che abbiamo fatto in queste settimane, grazie ai comportamenti degli italiani e alle misure del governo e delle regioni abbiamo un quadro epidemiologico sicuramente migliore». Intervenendo il 3 giugno scorso dopo la riapertura dei confini nazionali e regionali ancora Speranza sosteneva come nelle prossime settimane dovremo procedere con cautela e prudenza nel seguire le regole ormai imparate sul distanziamento: «Dobbiamo continuare a lavorare sulla prudenza fino a quando non ci sarà la scoperta di un vaccino che ci consentirà, finalmente, di vincere questa battaglia. Fino ad allora – conclude Speranza – avremo bisogno della massima attenzione e cautela».





© RIPRODUZIONE RISERVATA