Le Pagelle Regioni, indice Rt per spostamenti 3 giugno/ Monitoraggio Iss 29 maggio

I dati sul monitoraggio delle Regioni arriveranno sì oggi 29 maggio ma fino almeno a domenica non verranno prese decisioni ufficiali circa le riaperture regionali del 3 giugno: così trapela da Palazzo Chigi dopo che sono stati gli stessi esperti di Cts-Iss-Ministero Salute a chiedere ulteriori 24-36 ore di tempo per poter valutare al meglio i numeri (e gli effetti) relativi al weekend scorso che ha scatenato le vaste polemiche da Nord a Sud per la movida. Come riporta il Sole 24 ore, con l’inizio di giugno – dunque tra domenica e lunedì – «si deciderà, con la possibilità concreta che – nel caso in cui venissero individuati nuovi focolai – possano scattare delle zone rosse ad hoc per evitare la diffusione del coronavirus».

Lo scontro tra le diverse Regioni rendono ancora più difficile la decisione delicata che si aggiunge alla riapertura – quella invece già decisa e attiva – dal 3 giugno in poi a tutti i cittadini europei di Area Schengen e Gran Bretagna: «Se tutte le regioni ripartono ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra cittadini di una città rispetto all’altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. E anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti», ha spiegato il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia provando a spegnere le varie polemiche tra Sardegna-Sicilia contro la Lombardia in merito al presunto “passaporto sanitario” (considerato incostituzionale dallo stesso Boccia).

ATTESI DATI REGIONI 29 MAGGIO: IL NODO SPOSTAMENTI

«La curva è in calo in tutte le Regioni, anche in Lombardia. I casi di coronavirus sono in decremento, ma il virus continua a circolare e bisogna mantenere l’attenzione alta», lo diceva il n.1 dell’Iss Silvio Brusaferro solo una settimana fa nel presentare i dati di monitoraggio su Rt Regioni del 22 maggio. L’attesa è ancora più forte per i dati odierni visto che si inizieranno a registrare effetti post-riaperture del 18 maggio con relativo fattore determinante in merito agli spostamenti interregionali delle prossime settimane.

Con una fortissima polemica la Fondazione Gimbe ieri ha spiegato che Liguria, Piemonte e Lombardia non dovrebbero aprire, aggiungendo benzina alla partita già piuttosto rovente tra le Regioni del Nord e del Sud: convinti aperturisti e ottimisti sul via libera nazionale i tre governatori Fontana, Cirio e Toti, con loro manforte tanto Zaia del Veneto quanto Bonaccini dell’Emilia Romagna «Spero che si possa viaggiare dal 3 giugno – ha detto il n.1 veneto -. Ormai ci sono le condizioni epidemiologiche e la situazione sanitaria è tranquilla, io tifo perché tutte le regioni possano aprire e ci sia libera circolazione».

Di contro la fondazione diretta dal presidente Nino Cartabellotta controbatte che le tre Regioni “osservate speciali” hanno «la più alta percentuale di tamponi diagnostici positivi la Lombardia (6%), la Liguria (5,8%) e il Piemonte (3,8%). Al tempo stesso queste Regioni presentano anche il maggiore incremento di nuovi casi e una limitata attitudine a eseguire i tamponi. È plausibile che aumentando il numero di tamponi i positivi trovati crescerebbero ancora».

PAGELLE REGIONI ED “ESCAMOTAGE”

Per provare ad uscire dall’impasse che con ogni probabilità anche le “pagelle regionali” del 29 maggio recheranno, il Governo avrebbe anche pensato di riaprire tutto dal 3 giugno ma con l’obbligo di quarantena a 14 giorni appena giunti in una nuova Regione: l’escamotage però non vede un’attuabilità facile visto che si avrebbe la situazione davvero assurda di cittadini europei che circolerebbero senza problemi e gli italiani invece costretti alla quarantena. Una cosa sembra però certa, garantiscono fonti di Governo all’Ansa: «Se qualche governatore dovesse fare un passo più lungo, con ordinanze restrittive rispetto alle scelte dell’esecutivo, scatterà l’impugnazione».

Il quadro sintetico degli #indicidicontagiosita e di rischio per regioni diffuso da Istituto Superiore Sanità pic.twitter.com/JDWSDgGplE — ilSussidiario (@ilsussidiario) May 22, 2020

La stima di #Rt data dall’Istituto Superiore di Sanità pic.twitter.com/V1gQcZ3WDs — ilSussidiario (@ilsussidiario) May 22, 2020





