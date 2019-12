Ineke e Rudolf Hunziker, madre e padre di Michelle/ Tra determinazione e ricordi

La determinazione e l’eleganza diventano un’eredità evidente quando si pensa a Ineke, la madre di Michelle Hunziker. Originaria dell’Olanda, la 74enne si è trasferita in Svizzera con il marito e pittore Rudolf Hunziker quando i figli erano ancora piccolissimi. La separazione fra i due però avverrà in tempi brevi e Michelle ne soffrirà moltissimo, più che il fratello Harold. “Mia mamma è stata con cui 27 anni, gli è stato accato perchè lo amava tantissimo”, ha raccontato la Hunziker tempo fa a L’intervista, “Sono nata tardi, quando avevo 11 anni non ce l’ha più fatta e si è separata da lui. Per me, come ogni bambino, è iniziato il calvario: la legge svizzera mi ha costretto a scegliere con chi stare. Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre”. In seguito alla separazione, Ineke si è trasferita a Sorengo con la figlia e Harold e quando la prima ha scelto Milano per la sua vita e carriera, non ha tardato a raggiungerla e non si sono mai più separate, se non durante il drammatico periodo in cui la conduttrice ha conosciuto la maga Clelia e la sua setta. Ineke in quel momento ha reagito con forza: avrebbe voluto affrontare la maga, carica di rabbia. Ha preso persino una mazza da baseball per andarla a picchiare e solo l’intervento di Eros Ramazzotti, all’epoca ancora marito di Michelle, le ha impedito di portare a termine il piano. Sono stati anni turbolenti, anche per il rapporto fra madre e figlia. Per lungo tempo non si sono parlate, hanno visto trasformare il loro legame in un conflitto acceso. E poi è finito tutto per il meglio, soprattutto quando Michelle ha trovato la forza di uscire dalla setta e dal giogo di Clelia.

IL DRAMMA DELL’ACOLISMO DEL PADRE

Esistono due volti di Rudolf Hunziker, il padre di Michelle Hunziker. Il pittore svizzero compare infatti spesso nelle foto ricordo che la conduttrice condivide con i fan, in momenti quotidiani della sua infanzia. Una delle ultime li vede al mare: “Guardate mio padre dietro com’è compiaciuto! Era finalmente riuscito ad imprigionarmi dopo averlo fatto andare fuori di testa perchè scappavo sempre! Andare al mare con me non era così ‘rilassante’ mi dicono”.. Oggi, sabato 7 dicembre 2019, Michelle Hunziker sarà ospite di Verissimo per raccontarsi a tutto tondo. Parlerà anche del padre? Un uomo con un grande amore per la natura, affascinante e coraggioso. “Di giorno da sobrio, sottolinea la conduttrice a L’Intervista di Maurizio Costanzo, “si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male: si arrabbiava, spaccava le cose in casa. Da bambina sono sempre riuscita a scindere le due cose, guardando solo la parte bella”. In seguito alla separazione fra i genitori, Michelle ha scelto di seguire la madre Ineke, ma ha sempre sofferto per l’assenza del padre. “Mi ha dato una svegliata in un periodo devastante. Se oggi sono felice, lo dico a bassa voce, ringrazio anche mio padre”, ha detto al settimanale Chi tempo fa. Purtroppo Rudolf è scomparso quando la conduttrice era ancora ragazza, ma spesso lo ritrova in sogno. Non è stato semplice per Michelle riuscire a digerire il fatto che il padre, a causa dell’alcolismo, si dimenticasse persino di andarla a prendere a scuola. Nel suo libro autobiografico, la presentatrice infatti parla di “una ferita incredibile che non volevo più ammettere di averla, dunque l’ho messa sotto il tappeto”. Una ferita sanata tra l’altro durante il periodo trascorso nella setta, per via di un consiglio che la maga Clelia ha dato alla Hunziker: “andare da mio padre ad abbracciarlo e non giudicarlo. Ho fatto così e ritrovai mio padre”.

