Inés de Suárez, storia vera Ines dell’anima mia/ La prima donna “conquistador”

Ines de Suárez, la storia vera della conquistador che ha ispirato “Ines dell’anima mia”, il romanzo di successo di Isabelle Allende che è diventata una serie televisiva in arrivo su Canale 5. La serie racconta la vera storia di Ines Suarez, la prima donna “conquistador” che contribuì alla fondazione della città di Santiago del Cile. Nel 1540 Ines ha preso alla spedizione per la conquista del Cile combattendo per i suoi ideali. Ines è una donna coraggiosa che per alcuni tratti ricorda Giovanna d’Arco: partecipò alla spedizione di Pedro de Valdivia alla conquista del Cile nel 1540. Subito dopo la partenza del marito per l’America, infatti, la donna cerca di racimolare più soldi possibili con il lavoro di sarta per raggiungere il marito nel cosiddetto Nuovo Mondo. Durante questo lungo viaggio però Ines si innamora perdutamente di Pedro de Valdivia; una storia d’amore travolgente e passionale che spinge la donna a lasciare il marito partendo così per il Cile. Un viaggio di lotta ed indipendenza che porta la donna alla fondazione della città di Santiago. Ines è una donna, una eroina, una donna forte che combatte e si batte per l’amore e per i suoi ideali.

Ines dell'Anima mia/ Anticipazioni puntata 30 luglio: il marito di Ines è morto?

Ines de Suárez, l’attrice: “è una donna che rompe con ogni tipo di convenzione”

Ines de Suarez è una donne moderna e dal grande coraggio. A delinearne i tratti è stata Elena Rivera, l’attrice che ha prestato il volto alla giovane eroina nella serie “Ines dell’anima mia” in onda su Canale 5. “Inés è una donna che rompe con ogni tipo di convenzione, norma e costume. Affronta tutto, cultura, società e religione per raggiungere il suo obiettivo” – ha detto l’attrice dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni sottolineando quanto il suo personaggio sia attuale. Non solo, la Rivera ha precisato quanto oltre alla storia d’amore complessa con Pedro de Valdivia, Ines è una donna he non è interessata alla ricchezza materiale, ma bensì a quella dello spirito. “La sua ossessione non era l’oro e la ricchezza, ma passare alla storia, perché mai prima di allora una donna si era avventurata in una spedizione così” sono state le parole dell’attrice sul personaggio di Ines.

