Ines dell’Anima mia/ Anticipazioni episodi oggi 13 agosto: Ines la sanguinaria!

Ines dell’Anima mia, anticipazioni episodi oggi, 13 agosto

Siamo ormai vicini al finale della prima stagione di Ines dell’anima mia ma sicuramente i fan non sanno ancora che quello che succederà lascerà tutti di stucco. Ancora una volta al centro di tutto ci sarà il viaggio di Ines e non solo visto che intrighi e battaglie continuano a tenere incollato il pubblico allo schermo. L’appuntamento oggi, 13 agosto, è fissato con due nuovi episodi dal titolo Sangue e fuoco e Fame di gloria in cui Pedro proverà a tornare a Santiago soprattutto adesso che l’accordo con il capo indi Michimalonco sembra funzionare. Gli uomini di Pedro possono cercare l’oro sul fiume proprio insieme agli Indi ma quando arriva la notizia di una possibile rivolta, lui parte alla volta di Santiago ma solo per finire in una trappola visto che proprio durante la sua assenza, la città viene assediata dal capo Indi e tutto sembra ormai andare perduto.

Ines dell’Anima mia: doppio tradimento per Valdivia, morirà?

Toccherà ad Ines prendere in mano le redini ti tutto spingendosi oltre ogni limite quando farà decapitare i capi indi facendo lanciare le loro teste dalle mura della città. Davvero tutto questo funzionerà oppure Ines finirà solo nei guai? La risposta arriverà nei nuovi episodi di Ines dell’anima mia in onda oggi, 13 agosto, dalle 21.30 circa quando, qualche mese dopo l’assedio, la popolazione di Santiago è ormai allo sbando e così Pedro invia Gomez e Monroy da Pizarro per chiedere aiuto. Proprio in quello stesso momento qualcuno sta tramando per uccidere Valdivia, riusciranno nel loro intento oppure no? Molti soldati chiedono di tornare in Patria ma Valdivia li tradisce ancora e un attimo prima della partenza accordata, fugge con l’oro e pochi fedeli. Questa volta riuscirà a trovare la pace o i suoi peccati lo perseguiteranno ancora?

