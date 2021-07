Inés dell’anima mia, serie tv tratta dal romanzo di Isabel Allende/ Eroina libera e coraggiosa

Ines dell’anima mia è il titolo della serie tv ispirata al romanzo “Inès dell’Anima Mia” di Isabel Allende che ha conquistato il pubblico internazionale. Il romanzo racconta la storia di Ines Suarez, la prima donna “conquistador” che contribuì alla fondazione della città di Santiago del Cile. Da un romanzo di Isabel Allende. Pubblicato nel 2006, il romanzo di Isabel Allende è pensato come un diario con protagonista Inés de Suárez, la giovane donna che decide di partecipare alla spedizione di liberazione del Cile. La giovane donna, dopo aver salutato il marito partito per il Nuovo Mondo, decide di mettere da parte i propri risparmi dal lavoro di sarta per raggiungerlo nel Nuovo Mondo. La vita di Inés cambia improvvisamene quando decide di lasciare la Spagna alla ricerca del marito partito per l’America alla caccia di fortuna e di una vita migliore. Una volta raggiunto il Nuovo Mondo, Ines si spinge fino al Perù dove viene a conoscenza che il marito è morto.

Ines dell’anima mia, il romanzo di Isabelle Allende:

Una notizia terribile per la giovane Ines che però in Perù incontra anche un nuovo amore. Si tratta di Pedro de Valdivia, l’uomo con cui vive un amore passionale e travolgente e che con cui parte alla scoperta del deserto di Atacama. Non solo, al suo fianco la giovane Ines combatte per la conquista dei nuovi territori al di là della cordigliera delle Ande. Una storia emozionante ed avvincente che ha conquistato non solo il pubblico femminile, ma anche quello maschile rimasto piacevolmente colpito dal personaggio raccontato da Isabel Allende: una donna coraggiosa e determinata, che ha saputo superare il lutto del marito ponendosi un grande obiettivo: la libertà di una terra e del suo popolo. Una storia tutta da scoprire quella di Ines, che diventa una serie tv in onda in prima serata su Canale 5.

