Infarto fulminante, studente 17enne muore a Bari/ La tragedia di Gigi

Tragedia a Bari, dove uno studente 17enne, Gigi, sarebbe morto per un infarto fulminante. La notizia, diffusa dai canali social e dalle testate locali, è stata commentata con parole commosse dalla scuola frequentata dal giovane, l’Istituto Majorana del capoluogo pugliese. Secondo quanto riportato da Repubblica, lo studente 17enne sarebbe stato trovato ormai privo di vita nel suo letto e sarebbe sata disposta l’autopsia per chiarire i contorni del decesso.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, missili sulla Polonia, Russia: “Non sono nostri”

Subito dopo la scomparsa del giovane studente, la scuola in cui studiava, l’Istituto Ettore Majorana di Bari, ha affidato alla pagina Facebook il suo messaggio di cordoglio: “Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica, che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi“. Al momento non è emerso se il 17enne avesse patologie pregresse. A parlare di un infarto fulminante sarebbe stata la preside dell’Istituto, Paola Petruzzelli, il cui intervento sulla tragedia del giovane studente è stato rilanciato dalle pagine della stessa scuola e da diversi quotidiani e siti web locali.

LEGGE CHOC SUL FINE VITA/ La Francia accontenta Macron e sceglie l’eutanasia

Gigi studente 17enne morto a Bari: “Volato in cielo per un infarto fulminante”

Il dramma di Gigi, lo studente 17enne dell’Istituto Majorana di Bari, si sarebbe consumato improvvisamente poche ore fa. A darne notizia è la stessa scuola che il giovane frequentava, nel capoluogo pugliese, e la preside ha commentato così l’accaduto: “Stamattina è stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante. Una vita di sorrisi, traguardi, sfide, amori che non ci saranno. Addio sfortunato ragazzo, che possa accoglierti la tua adorata mamma. Noi tutti siamo vicini alla tua famiglia, già provata da tanto dolore“.

BRUNO SEGHETTI, CHI È RAPITORE DI ALDO MORO/ Il ruolo nell'operazione Fritz

Dal messaggio della dirigente scolastica emerge una storia dura che avrebbe visto lo studente 17enne perdere la propria mamma prima della tragedia che lo avrebbe colpito mentre si trovava nella sua abitazione. Il corpo del ragazzo sarebbe stato trovato nel letto e per accertare le cause del decesso sarebbe stata disposta l’autopsia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, lo studente sarebbe stato trasportato in ospedale, ma per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. La scuola, con un breve messaggio diffuso via social, si è stretta intorno al dolore della famiglia per il terribile lutto improvviso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA