Andrea Musiu, 20enne morto sul campo di calcetto/ Malore improvviso: “infarto”

Andrea Musiu, 20enne morto dopo partita di calcetto

Dramma nelle passate ore a Cagliari dove un giovane di appena 20 anni, Andrea Musiu di Selargius, è morto dopo la fine di una partita di calcetto alla quale aveva preso parte e che si era consumata a Sant’Elia. Il ragazzo, come spiega Fanpage, aveva giocato in passato tra i dilettanti della squadra sarda; si sarebbe improvvisamente accasciato davanti ai suoi compagni di squadra ed è morto in campo, proprio a pochi passi dallo stadio dove gioca il Cagliari. Il ragazzo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colto da un malore – non sarebbe ancora chiara la natura – dopo la fine della partita di un torneo amatoriale.

A nulla sarebbero serviti i soccorsi imminenti da parte del 118 prontamente giunto sul posto. Secondo quanto riferito dall’Unione Sarda nell’edizione online, si sarebbe trattato di un infarto. Il padre di un giovane avversario della vittima ha raccontato: “L’arbitro aveva appena fischiato a un certo punto ho notato un ragazzo a terra e le urla dei compagni, mi sono precipitato verso di lui e gli ho praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca”.

Andrea Musiu, il messaggio di cordoglio del Cagliari

L’ambulanza sarebbe giunta in circa dieci minuti dall’allarme dato dopo il malore improvviso che aveva colpito Andrea Musiu, il 20enne morto in campo poco dopo le 19 di ieri. I soccorritori avrebbero usato per 4-5 volte il defibrillatore per tentare di far ripartire il cuore, ma alla fine è stato loro il compito arduo di dichiararne il decesso. Gli amici si sono allora chiusi in cerchio attorno al corpo ormai senza vita del loro compagno, in lacrime ed ancora increduli.

Stando a quanto reso noto ancora dall’Unione Sarda, Andrea era fermo da un anno, non era tesserato per problemi di salute, pare al cuore. Dopo il decesso il magistrato ha disposto il sequestro della salma che attualmente sarebbe presso il Policlinico di Monserrato a disposizione del medico legale. Anche la squadra del Cagliari ha pianto la morte del giovane ventenne Andrea Musiu: “Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo da calcio ad appena 20 anni. Tutto il club, profondamente scosso dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace”, è il messaggio di cordoglio sui social.

