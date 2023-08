Influencer crudista vegana muore di denutrizione/ “Mangiava solo succhi, frutta e semi”

È morta Zhanna Samsonova, in arte Zhanna D’Art, influencer crudista vegana. In uno dei suoi post, la ragazza di 39 anni scriveva: “Il succo verde dà al tuo corpo nutrienti vegetali e la clorofilla rafforza il sistema immunitario e aiuta a controllare l’infiammazione, aumenta la produzione di globuli rossi e aumenta le capacità delle cellule di trasportare ossigeno”. E in un altro ancora, si legge: “Non bere acqua è un’esperienza comune tra i fruttariani crudisti. Non ho sete d’acqua. Non voglio bere acqua. Prendo la mia acqua da frutta e noci di cocco e mi va bene”.

L’influencer vegana, che a detta degli amici “nell’ultimo periodo si nutriva esclusivamente di frutta esotica” è “morta di fame”. La ragazza, cittadina russa, sui social promuoveva la cultura vegana e crudista. La 39enne avrebbe infatti seguito una dieta carente di calcio e vitamina D, tanto che le persone a lei vicine sarebbero state preoccupate. Un amico ha raccontato: “Era tornata a casa per curarsi, ma è scappata di nuovo ed è tornata a Phuket”. Secondo la madre di Samsonova, invece, “È morta per un’infezione simile al colera”.

La preoccupazione degli amici

Un’amica di Zhanna D’Art, al New York Post, ha raccontato che “Qualche mese fa, in Sri Lanka, appariva già esausta. Aveva le gambe e i linfonodi gonfi”. Per questo “L’avevano mandata a casa a farsi curare, ma quando l’ho incontrata di nuovo a Phuket ero inorridita”, ha aggiunto. “Vivevo nell’appartamento sopra il suo, e ogni giorno temevo di trovare il suo corpo senza vita. L’avevo convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta“, ha proseguito l’amica. Una persona a lei vicina ha spiegato che l’influencer vegana, per sette anni ha mangiato solo jackfruit e durian, due grandi frutti tipici del sudest asiatico.

Per quattro anni, come aveva spiegato proprio Samsonova, la dieta era stata arricchita anche da “germogli, semi succhi e frullati”. La 39enne aveva adottato il crudismo vegano per mantenersi giovane, come raccontava sui social: “Vedo la mia mente e il mio corpo trasformarsi ogni giorno. Amo la nuova me, non tornerò mai indietro alle vecchie abitudini”. Il suo obiettivo, come raccontato sui social, era quello di “creare ricette per ispirare le persone a aiutare a mangiare sano“.











