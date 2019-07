Influencer russa trovata morta in valigia/ Ekaterina Karaglanova, mistero sexy 24enne

Non solo è stata trovata morta ma per di più era chiusa in una valigia: è finita così la giovanissima esistenza di una bellissima influencer russa, tal Ekaterina Karaglanova: 85mila followers su Instagram (dove si faceva chiamare Katti_Loves_life), corpo perfetto e volto angelico, è un autentico mistero quanto avvenuto in Russia nei giorni in cui gli scontri politici e il possibile avvelenamento dell’anti-Putin Navalny tengono ancora banco. Questo è un caso di cronaca e al momento con la politica c’entra ben poco: la bellissima influencer è stata trovata senza vita in una valigia all’interno dell’appartamento di Mosca che aveva preso in affitto da poco. Secondo le prime info giunte dai media russi, sul cadavere della Karaglanova sono state trovate ferite da arma da taglio tra cui una forse fatale alla gola. Da giorni la famiglia di Ekaterina non riusciva a mettersi in contatto con lei ma non era la prima volta dato il lavoro che faceva la 24enne: influencer con blog molto seguito per i suoi viaggi e la bellezza del panorama unito alla straordinaria bellezza delle sue forme, mai mostrate con volgarità come spesso invece fanno tante sue “colleghe” sui social. Come riporta Repubblica, la Karaglanova praticava come dottore specializzato in dermatologia dopo aver studiato medicina e aveva da poco iniziato una nuova relazione con un fidanzato.

MISTERO IN SALSA RUSSA: CHI HA UCCISO LA SEXY INFLUENCER?

Secondo quanto ha riportato il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets, la bella influencer programmava nei prossimi giorni un viaggio verso l’Olanda per festeggiare il suo 25esimo compleanno, ironia tragica della sorte, proprio nel giorno di oggi 30 luglio 2019. Non erano pochi che paragonavano Ekaterina Karaglanova addirittura a Audrey Hepburn, i cui tratti del volto in effetti la ricordano: era molto seguita e la notizia della sua morte ha gettato sotto choc tutti i suoi followers che non riescono a capacitarsi come possa essere stata così terribilmente uccisa una apparente semplice 24enne influencer. La polizia ha spiegato ai media che non sono stati trovate tracce di colluttazione e che sulla scena non è stata rinvenuta alcuna arma; hanno dato il via alle disposizioni sul controllo delle telecamere di sicurezza scoprendo che nei giorni precedenti la macabra scoperta (tra l’altro ritrovata proprio dai genitori che sono andati a cercarla fin dentro all’appartamento, vedendola in una valigia nel corridoio) un suo ex fidanzato aveva fatto una breve visita alla giovane. Al momento non ci sono particolari accusati o sospettati per l’omicidio, ma nel corso delle prossime indagini saranno valutate anche le altre immagini di videosorveglianza per provare a scoprire chi possa davvero celarsi dietro al “mistero in salsa russa”, poche settimane dopo l’altrettanta misteriosa morta della sexy stella del poker, Liliya Novikova, morta forse perché folgorata da una scassa elettrica.

