Influenza: come guarire rapidamente/ Consigli e trucchi contro il malanno tipico invernale

L’influenza, c’è poco da fare, è un malanno che quando si presenta, nonostante i suoi sintomi lievi e tendenzialmente poco invasivi, finisce per infastidire il malato, portandolo a chiedersi quando riuscirà finalmente a guarire, liberandosi dal virus. Non sempre, inoltre, questa malattia viene correttamente associata alla sua causa, che è legata ad un virus ad RNA della famiglia degli Orthomyxoviridae.

I sintomi dell’influenza sono tendenzialmente divisi tra lievi e severi e vanno dalla faringodinia (mal di gola), fino alla febbre, passando anche per la rinorrea (il naso che cola), la corizia e un generale senso di malessere. Tendenzialmente i sintomi iniziano a comparire entro un paio di giorni dalla contrazione del virus, mentre difficile si protraggono oltre i 7/10 giorni, ad esclusione della tosse che potrebbe durare anche fino a 14 giorni. Tuttavia, oltre ai sintomi lievi e severi dell’influenza, in alcuni casi si potrebbe anche incappare in una forma grave della malattia, i cui epiloghi potrebbero andare dalla polmonite (virale o batterica secondaria), fino all’infezione dei seni paranasali.

Come guarire dall’influenza: trucchi e rimedi naturali

Se siamo qui, però, è perché ci stiamo chiedendo come si possa guarire rapidamente dall’influenza. La risposta, va specificato, è da intendere esclusivamente come un consiglio a titolo informativo, ed è importante sottolineare che in presenza di sintomi gravi o del prolungarsi della malattia occorre contattare il proprio medico di base, oppure recarsi in un pronto soccorso nel caso il malato fosse estremamente grave.

Il primo coniglio per guarire dall’influenza è legato ai farmaci da assumere che devono sempre essere prescritti da un medico dopo attenta valutazione clinica. Assumerli senza supervisione, infatti, potrebbe non migliorare la condizione di salute, perché potrebbe trattarsi di sintomi simil-influenzali, non legati ad un’infezione virale. Il consiglio migliore è sicuramente quello di riposare il più possibile, evitando l’esposizione al freddo (specialmente durante l’inverno) ed assumendo grandi quantità di liquidi, magari caldi, accompagnati ad un’alimentazione leggera e nutriente.

Tra i rimedi naturali per curare l’influenza, nella tradizionale medicina degli antichi egizi si faceva largo uso di zinco, presente in diversi alimenti (ostriche, lieviti, uova, pesce, cerali, latticini), ma la cui efficacia non è mai stata dimostrata da test clinici. Similmente, il sambuco potrebbe contribuire ad alleviare i sintomi, assumendolo magari in infusi, oppure sotto forma di estratti. Il rimedio naturale più efficace contro l’influenza, tuttavia, è rappresentato dalla camomilla, che a differenza di zinco e sambuco è del tutto innocua e può essere somministrata, senza particolari dubbi, anche ai bambini, oltre che in tisane e tè, tramite inalazione con aerosol o suffimigi.

I consigli della nonna contro l’influenza

Altri consigli utili per curare l’influenza arrivano da quelle consuetudini tipiche delle nonne. Un esempio sono i già citati suffimigi con vapori caldi, in grado di liberare le vie aeree ostruite. Similmente, nel caso la febbre sia particolarmente alta, si potrebbe utilizzare sulla fronte del malato una borsa per il ghiaccio per ridurre la temperatura, con un limite di 10 minuti ad applicazione. Inoltre, anche gli impacchi con unguenti balsamici sul torace e una buona doccia o un bagno non troppo caldi potrebbero aiutare a guarire dall’influenza, o meglio a ridurne i sintomi più fastidiosi.

