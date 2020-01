Infortunio Donnarumma/ Milan: contrattura al retto femorale, quanto starà fuori?

Gigio Donnarumma ha riportato un infortunio e non ha partecipato alla seduta odierna di allenamento. Sottoposto a una risonanza magnetica ha riportato una contrattura del retto femorale della coscia sinistra con edema. Al momento non è noto quali saranno i tempi di recupero con l’evoluzione clinica che verrà monitorata giorno dopo giorno. Non sembrano esserci però grandi preoccupazioni in merito alla situazione fisica del ragazzo che potrebbe recuperare in un lasso di tempo non così lungo. Di certo però non è una buona notizia per la squadra rossonera che viene dalla vittoria in trasferta contro il Cagliari nel segno di Zlatan Ibrahimovic’. Nonostante questo c’è positività nell’ambiente per un girone di ritorno che si spera possa essere decisamente migliore di quello d’andata.

Infortunio Donnarumma, Begovic subito titolare?

L’infortunio di Donnarumma non blocca la cessione da parte del Milan di Reina che ormai è a un passo dall’Aston Villa. L’estremo difensore spagnolo se ne va dunque nel momento in cui avrebbe potuto togliersi delle soddisfazioni da titolare in Serie A, come già accaduto per diverse stagioni a Napoli. Al suo posto è in procinto di arrivare il bosniaco, naturalizzato canadese, Asmir Begovic. Il classe 1987 è un portiere d’esperienza alto 199 centimetri e in grado di fare la differenza grazie alle sue lunghe leve. L’estremo difensore è tornato dal prestito al Qarabag con il Bournemouth non ha ancora grandi possibilità di giocare. Vedremo se avrà così la possibilità di giocare con continuità in questo periodo nel quale Donnarumma rimarrà fuori.

