DIRETTA VENEZIA LUBIANA: PER L’AGGANCIO ALL’OLIMPIA

Appuntamento di livello alle ore 20.00 di stasera, mercoledì 11 dicembre 2024, con la diretta Venezia Lubiana, naturalmente al Palasport Taliercio per il girone B della Eurocup di basket. Potremmo parlare di un quasi derby, dal momento che evidentemente il Cedevita Olimpia Lubiana è l’avversaria geograficamente più vicina, ma quello che più conta è che la diretta Venezia Lubiana potrebbe essere una partita di fondamentale importanza per i destini di entrambe le formazioni in questa edizione della Eurocup.

L’Umana Reyer Venezia ci arriva con cinque vittorie e altrettante sconfitte nelle precedenti dieci giornate, potremmo definirlo un cammino senza infamia e senza lode, che però non è detto che sia sufficiente per entrare fra le prime sei che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta. Sarebbe quindi molto utile riuscire ad agganciare l’Olimpia Lubiana, che si presenta a Venezia con sei vittorie e quattro sconfitte, magari ribaltando anche la differenza canestri dopo il +5 sloveno nella partita d’andata. Questo sarebbe due volte prezioso, ma quale sarà il verdetto della diretta Venezia Lubiana?

VENEZIA LUBIANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente l’opzione migliore è quella di recarsi al Taliercio, ma noi qui vi segnaliamo che la diretta Venezia Lubiana in tv sarà disponibile questa sera secondo le modalità previste per ogni partita di Eurocup: condizione necessaria è l’abbonamento alla televisione satellitare per seguire il match sui canali di Sky Sport. In alternativa ci sarà anche la diretta Venezia Lubiana in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma sempre tramite un abbonamento.

DIRETTA VENEZIA LUBIANA: IL CAMMINO DELLA REYER IN EUROCUP

Abbiamo parlato di una stagione europea finora senza infamia e senza lode per la Reyer, la diretta Venezia Lubiana sarà valida per la seconda giornata del girone di ritorno e allora si può già trarre qualche considerazione. Preziosa è stata la vittoria di settimana scorsa sul campo dell’Aris Salonicco, anche perché si è trattato del terzo successo consecutivo in Eurocup per Venezia, alla quale va dunque già riconosciuto il merito di avere raddrizzato un girone che un mese fa sembrava disastroso, con cinque sconfitte nelle prime sette partite.

Il trend è cambiato con la vittoria casalinga contro il Turk Telekom Ankara, poi in programma per Venezia c’erano ben due trasferte consecutive e sono arrivate altrettante vittorie, contro il Lietkabelis e poi appunto in Grecia, tanto più belle se si pensa che in precedenza Venezia aveva sempre perso lontano da casa. Ora c’è la possibilità di calare il poker, che varrebbe anche l’aggancio agli sloveni: speriamo allora che la diretta Venezia Lubiana regali un altro sorriso ai veneti…