Infortunio Ibrahimovic/ Coscia sinistra ko, quanto starà fuori la punta del Milan?

Zlatan Ibrahimovic abbandona per infortunio Napoli Milan proprio sul più bello. L’attaccante svedese era stato protagonista assoluto della gara del San Paolo che lancia ancora di più i rossoneri in testa alla classifica, la sua doppietta aveva aperto la partita prima dei gol di Mertens e Hauge. Al minuto 79 il calciatore ex Manchester United è stato costretto a chiedere il cambio per un dolore accusato alla coscia sinistra, sintomo di un problema muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. La punta si è procurato questo guaio provando un cross sulla corsia sinistra, provando a rimanere in campo e ripiegando su un calcio d’angolo per gli azzurri con una netta smorfia di dolore sul volto. Una volta che è uscito, zoppicando in maniera evidente, gli è stato applicato del ghiaccio sulla gamba in questione,

Infortunio Ibrahimovic, si fa male anche Saelemaekers

L’infortunio di Ibrahimovic non è l’unica nota negativa di Napoli Milan, gara che però ha fatto sorridere Stefano Pioli da casa per i tre punti ottenuti meritatamente. Oltre a Ibra, uscito al minuto 79 per un problema alla coscia sinistra, i rossoneri hanno perso anche Saelemaekers. Il belga classe 1999 è arrivato in rossonero nel calciomercato di gennaio scorso dall’Anderlecht. Rapido e dotato di un buon passo ha dimostrato di poter dire la sua in un campionato importante come quello di Serie A. Si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra e sarà costretto nei prossimi giorni a valutare con attenzione le sue condizioni fisiche magari tramite esami strumentali. Nonostante i due infortuni la serata per i rossoneri rimane di quelle da ricordare.



