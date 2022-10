Infortunio Luisella Costamagna, si ritira da Ballando con le stelle?/ L’indiscrezione

Luisella Costamagna a rischio ritiro da Ballando con le stelle: ecco cosa è successo

La giornalista e conduttrice Luisella Costamagna è una delle concorrenti di Ballando con le stelle, che ha debuttato l’8 ottobre 2022. Nonostante la sua grinta, sembra che sia accaduto qualcosa di spiacevole alla conduttrice che potrebbe compromettere la sua permanenza nel programma.

Secondo l’indiscrezione di Davide Maggio, Luisella Costamagna si sarebbe infortunata: “Dopo una sola puntata, a Ballando con le Stelle si ripresenta lo spauracchio infortunio. Protagonista, suo malgrado, è Luisella Costamagna, che si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento. La giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio.” Il rischio di ritiro è alto, e potrebbe anche saltare l’esibizione prevista per sabato se non si riprende in fretta. Non sono state pubblicate dichiarazioni né da parte della giornalista, e neanche del suo partner a Ballando Pasquale La Rocca.

Luisella Costamagna, in un’intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni aveva descritto la sua estate insieme al marito Dario Buzzolan: “D’estate cerco di ricaricare il cervello di ossigeno. Riprendo a leggere libri, cosa difficile da fare con continuità durante l’anno… Poi faccio immersioni: sott’acqua liberi davvero la mente dalle scorie.

E ancora: “Peccato che anche d’estate si sia circondati da telefonini e tablet, per cui le notizie arrivano sempre e comunque”.

