Infortunio Mara Venier/ Luca Giurato le “costò” un ginocchio

Video, caduta di Luca Giurato e Mara Venier e l’infortunio al ginocchio

Luca Giurato è sempre stato un grande sostenitore di Mara Venier e più volte ha manifestato la sua ammirazione per la conduttrice, così il rammarico di aver visto la Rai chiudere un tempo i rapporti lavorativi con lei. “Fecero un errore colossale”, ha sottolineato al settimanale Vero in occasione del ritorno della Venier nell’emittente pubblica. A dimostrare che aveva ragione, i tanti successi in termini di ascolto che le hanno permesso di vincere i testa a testa con la rivale di network Barbara d’Urso. Giurato era convinto della bravura di Mara fin dal suo debutto nello stesso programma, un evento che si è verificato grazie alla sua ostinazione nel volerla come co-conduttrice. Ed anche allora la zia Mara compie il miracolo: risolleva le sorti di uno show partito in sordina ed in poche puntate riesce a risollevare baracca e burattini grazie alla sua personalità frizzante e autoironica. Non tutto però è andato per il verso giusto fra Giurato e la Venier, come quell’episodio in cui il conduttore specializzato negli strafalcioni linguistici fa cadere la collega a causa di una mancata presa. Un momento che rimane nella storia della tv italiana e che forse Techetecheté sceglierà di proporre oggi, mercoledì 24 luglio 2019, in occasione del tributo a Mara Venier. Intanto Striscia la Notizia ha già rievocato quel siparietto, dopo che la stessa conduttrice lo ha menzionato durante l’ospitata di Gabriel Garko, parlando del suo “ginocchio di Luca Giurato”. Clicca qui per rivedere il video della caduta.

Luca Giurato, coppia fissa con Mara Venier ma solo…

Luca Giurato e Mara Venier hanno fatto a lungo coppia fissa, anche se solo a livello professionale. Il conduttore conosciuto per le sue tante gaffes è spesso tornato al fianco della collega in diverse occasioni, anche in seguito al doppio timone che li ha visti a Domenica In negli anni d’oro. Nel 2008 infatti scelgono di presenziare insieme all’Isola dei Famosi, in occasione della sesta edizione. “Sarei felicissima di ricominciare”, svela la Venier a Diva e Donna parlando proprio della corte spietata che Simona Ventura, all’epoca padrona di casa del reality, ha fatto ad entrambi. Li ritroviamo poi virtualmente insieme nel 2014 in occasione di Sanremo: Giurato corre con il suo impermeabile giallo per riuscire a consegnare un ciambellone a Fabio Fazio, che riesce a seminarlo con estrema facilità. Un dolce fatto da chi? Proprio da Mara, con la garanzia che la sua ricetta fosse il ricostituente più adatto per il collega della Rai. Quattro anni prima però il rapporto fra Giurato e Mara si era leggermente incrinato, per via di quel gesto fatto dal presentatore che non era piaciuto alla zia d’Italia: durante un’ospitata a La Vita in Diretta, lui decide infatti di alzarle la gonna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA