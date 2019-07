Mara Venier torna a Domenica In/ Rai le affida nuovo show, il marito “anche la radio”

Mara Venier confermata dalla Rai per un altro anno. I fan della “zia” possono festeggiare: la conduttrice ha rinnovato il contratto che la lega alla tv pubblica. La notizia è stata lanciata da Blogo, che ha fornito alcuni dettagli interessanti dell’accordo. Mara Venier infatti non è stata solo confermata alla conduzione di Domenica In, ma le è stato affidato un nuovo show in prima serata e poi sbarcherà in radio. La conduttrice sarà protagonista di un inedito programma radiofonico sulle frequenze di Radio 2, prima settimanalmente e poi quotidianamente. Più di una semplice conferma, dunque, per Mara Venier, a cui è stato affidato anche lo show “La Porta dei Sogni”. Si prevede allora una grande annata televisiva, soprattutto intensa visto che sarà impegnata su più versanti. Non solo tv, ma anche radio per Mara Venier. In questo modo consoliderà ulteriormente il rapporto con il pubblico: gli ascoltatori potranno intervenire in diretta e parlare proprio con lei. Ciò dovrebbe ispirare tra l’altro il titolo del programma.

MARA VENIER TORNA A DOMENICA IN E IL MARITO RIVELA…

«Il titolo della trasmissione, che non è stato ancora deciso, prenderà spunto proprio da questo rapporto diretto fra Mara ed il pubblico», si legge su Blogo. A Domenica In e alla trasmissione radiofonica si aggiunge un programma in prima serata, sempre su Raiuno. Tra pochi giorni saranno ufficializzati i palinsesti Rai ma, secondo Blogo, sarà un programma legato ai sentimenti che dovrebbe andare in onda il venerdì sera. Non sono ancora disponibili dettagli, ma lo saranno presto, quando tutto sarà ufficialmente. Intanto alcune conferme arrivano da persone vicine a Mara Venier. Ci riferimento al marito Nicola Carraro che in un post su Instagram ha commentato proprio l’anticipazione di Blogo. «Anche la Radio», ha scritto sinteticamente il marito della conduttrice, aggiungendo una faccina sorridente alle sue parole. E ovviamente il suo post è stato preso subito d’assalto dai fan della moglie, entusiasti delle notizie che stanno arrivando sulla conduttrice, che si conferma sempre più amata.

Visualizza questo post su Instagram Anche la Radio 😊 Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 6 Lug 2019 alle ore 3:17 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA