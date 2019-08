Inga Lindstrom – Tango di mezza estate/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il film Inga Lindstrom – Tango di mezza estate è la proposta di Canale 5 per il suo primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto 2019. A partire dalle 14.45 andrà in onda la pellicola diretta da Peter Weissflog del famoso ciclo romantico e drammatico dedicato agli scritti di Christiane Sadlo, uno degli appuntamenti preferiti per gli amanti del genere. Ancora una volta al centro della trama troveremo un triangolo amoroso che metterà in crisi la protagonista Julia, interpretata da Elzemarieke de Vos. Al suo fianco troveremo Robert Seeliger nei panni di Henrik, colui che metterà in crisi il rapporto fra la donna e il fidanzato Magnus, quest’ultimo interpretato da Harry Blank. Nel cast troveremo inoltre Michaela May nei panni di Elsa, una zia di Julia, Michael Mendl in quelli di Peter, un nuovo arrivato, e infine Catherine grazie all’attrice Jeanne Tremsal.

Inga Lindstrom – Tango di mezza estate, la trama del film

La trama di Inga Lindstrom – Tango di mezza estate segue da vicino la vita della titolare di un’agenzia di viaggi. Julia lavora da sempre nella sua città, Stoccolma, e collabora con la socia storica Tina. Anche se è affezionata alla sua città, ha l’abitudine di andare ogni estate da zia Elsa, che di recente ha perso il marito e che gestisce ancora, con le sue sole forze, un piccolo caffè sull’isola. Di solito Julia si presenta alla porta di zia Elsa con il fidanzato Magnus, ma per un piccolo imprevisto si ritroverà da sola ad affrontare il viaggio. Magnus è infatti un medico ed è dovuto partire d’urgenza per la Francia per seguire un corso di perfezionamento: starà via oltre un mese. Prima di raggiungere l’isola, Julia ha modo di rilassarsi a bordo del traghetto e fare persino un’inaspettata conoscenza. Si tratta di Henrik, un uomo che si rivelerà subito affascinante agli occhi di Julia. Anche se i suoi modi la attraggono, la donna sceglierà di frenare i sentimenti che stanno nascendo per amore di Magnus e per riuscire a scacciare certi pensieri inizierà a lavorare con tutte le sue forze sulla costruzione di una pista da ballo. Sembra inoltre che l’amore abbia colpito la famiglia Helstrom: anche zia Elsa è corteggiata da Peter, un uomo che sta per andare in pensione e che si è appena trasferito. Le cose però non andranno come previsto per Julia, che si ritroverà a fare i conti con un bivio scottante. Magnus la raggiungerà prima del previsto e a lei non rimane altro che scegliere se rimanere al suo fianco oppure fare un salto nel buio e volare verso Henrik.

