Ingrid Aleman, ex moglie Bob Sinclair/ Lei: “è un uomo noioso”

Ingrid Aleman è la ex moglie di Bob Sinclair, il dj francese tra i protagonisti della nuova puntata di Battiti Live 2021, la kermesse canora dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. Un amore importante quello che ha legato il dj francese alla indossatrice che sono stati sposati per diversi anni. Ad un certo punto però la moglie ha deciso di mollarlo dopo 20 anni di matrimonio e 30 di convivenza. Il motivo? A rivelarlo è stata proprio la bellissima modella dalle pagine di un settimanale francese: “Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa” – precisando – “ho troppa voglia di divertirmi”. Ebbene si, il dj che fa ballare mezzo mondo in realtà sarebbe un pantofolaio. A confermarlo è stato anche il diretto interessato che, parlando della sua vita, ha rivelato: “giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso”.

Ingrid Aleman e Bob Sinclair si sono lasciati: il motivo

La notizia della separazione tra Ingrid Aleman e Bob Sinclair ha sconvolto il dj francese. Riguardo la motivazione della separazione inizialmente tutti credevano fosse solo uno scherzo, ma in realtà Bob è davvero così: dopo aver suonato in giro per il mondo il suo unico desiderio è quello di tornare a casa e trasformarsi in padre e marito. Questa trasformazione non è piaciuta alla ex moglie che l’ha incontrato per la prima volta in una discoteca di Parigi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita del dj che ha reagito davvero male. Stando a quanto trapelato da un settimanale francese Christophe Le Friant, questo il vero nome del dj, “sarebbe devastato, annienatato, da questo abbandono, che non si aspettava”. Sempre il settimanale Voici precisa: “sarebbe devastato, annientato, da questo abbandono, che non si aspettava. La cicatrizzazione delle sue ferite affettive si annuncia lunga e dolorosa”.

