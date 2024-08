Dopo l’improvviso annullamento del tradizionale concerto diFerragosto 2024 a Prato Nevoso, molti si stanno chiedendo cosa fare a Ferragosto e quali sono gli altri eventi sparsi per l’Italia. Fortunatamente ci sono diverse alternative, soprattutto a Vasto e a Lanciano (ma non solo), sperando che la pioggia non colpisca anche questi due luoghi straordinari. Famosissimo da anni, il Ferragosto vastese offre anche nel 2024 grandi opportunità per ascoltare buona musica, a partire dal 15 agosto in cui si esibiranno la bravissima Gaia, cantante nata con X-Factor e i The Queen Tribute, che, come suggerisce il nome, renderanno onore alla storica band con Freddie Mercury.

Concerto di Ferragosto 2024, Rai annulla l'evento per maltempo/ Chi si doveva esibire a Prato Nevoso

Non solo, il 16 agosto ci saranno anche la famosa cantautrice Lysa insieme al rapper “Ill Papa”. “Gaia regina dell’estate venerdì sera farà ballare il pubblico con la sua musica” spiega il sindaco Francesco Menna, orgoglioso di aver voluto una cantante amata da tutti e non solo dai giovani. Il concerto rappresenta ancora oggi uno degli eventi più importanti della bellissima Costa dei Trabocchi, che ogni anno ospita un pubblico incredibile. “Abbiamo voluto che gli eventi del Ferragosto Vastese si svolgessero nel centro della nostra riviera.”, continua il sindaco, che ha scelto la spiaggia come palco proprio per permettere a più persone possibili di partecipare.

Bonus Ferragosto 2024/ Stipendio maggiorato se si è costretti a lavorare (ultime notizie 15 agosto 2024)

Ferragosto, i concerti di oggi: Ermal Meta in Sicilia, Cosmo in Calabria e Manu Chao in Puglia

Non solo Vasto, ma anche Lanciano ospita uno splendido Ferragosto, fatto di musica e tante sorprese. Evento clou, il concerto di Eugenio Bennato, presente per il Festival della Transumanza. Il tutto è stato finanziato dalla Regione Abruzzo, che dall’8 al 30 agosto ospiterà numerosi appuntamenti tutti dedicati alla cultura e alla riscoperta di questo straordinario territorio. Nonostante l’improvviso stop del concerto a Prato Nevoso, il sud si riempie di musica.

In Sicilia, a Gioiosa Marea si esibirà Ermal Meta con tutti i suoi successi più famosi, mentre in Calabria al Color Fest di Maida di Ferragosto troveremo sul palco Cosmo a celebrare la XII edizione del festival. In Puglia, invece, farà il suo ritorno Manu Chao ai Giardini Unicef Alan e a Foggia Clementino si esibirà in Piazza Cavour. Anche Gallipoli si anima come ogni anno, con uno straordinario DJ set di Bob Sinclair, mentre Taranto si colora di musica con il DJ Trentemoller.

IMMAGINI AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2024/ Foto, disegni a gif da inviare oggi, giovedì 15 agosto