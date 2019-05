Ingrid Muccitelli, Luca Rosini/ Uno Mattina in Famiglia si racconta (S’è fatta notte)

Ingrid Muccitelli, ospite a S’è fatta notte con Luca Rosini, si conferma fra i volti più popolari della tv italiana. A sottolinearlo non solo il successo ottenuto con Uno Mattina in Famiglia, nonostante il cambio di guardia che ha consegnato lo scettro di Tiberio Timperi nelle mani di Luca Rosini. La presenza della conduttrice infatti è servita per mantenere un filone di continuità fra le varie edizioni del programma di Rai 1, grazie alla leggerezza ed alla cordialità che le hanno permesso di entrare nel cuore degli italiani. Ancora in ballo la possibilità che la Muccitelli possa assumere la guida di uno show tutto suo, come potrebbe prevedere il prossimo palinsesto della rete pubblica, scrive Libero Quotidiano. I vari tasselli sembrano incastrarsi alla perfezione, soprattutto se si considera la grande rivoluzione apportata dal direttore Carlo Freccero alla programmazione dei canali Rai. Ingrid Muccitelli sarà intanto ospite di S’è fatta notte per la puntata in onda dalle 00.30 di oggi, lunedì 27 maggio 2019. In questa nuova occasione, la presentatrice sarà al fianco del collega Rosini per mostrarsi in modo inedito agli spettatori. Un’occasione per conoscere entrambi dal punto di vista privato e scoprire anche il segreto della loro complicità di fronte alle telecamere. Nel frattempo la conduttrice prende una pausa dai social, un mondo che, considerando la frequenza dei post pubblicati, non le appartiene per nulla. Solo una Storia su Instagram nelle ultime ore, la gif del mare in cui spunta un delfino animato, pronto a sguazzare fra le onde.

Ingrid Muccitelli e Luca Rosini, S’è fatta notte: una crescita costante

Luca Rosini è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico da casa e non senza la collaborazione della collega Ingrid Muccitelli, stasera entrambi a S’è fatta notte, con cui conduce quest’anno Uno Mattina in Famiglia. I due presentatori non limitano la loro conoscenza alle prove o alla trasmissione, ma trovano anche lo spazio per un brindisi in compagnia. Lo scopriamo grazie all’ultimo post pubblicato dal conduttore sui social, dove specifica che oltre ad un brindisi c’è stato anche modo di farsi quattro risate. In base allo scatto, non ci sono dubbi che sia Luca il mattatore della situazione, forte di quell’espressività solare che cattura lo sguardo sorridente della co-conduttrice. Entrambi saranno inoltre ospiti per la puntata di oggi, lunedì 27 maggio 2019, dove racconteranno la loro vita e personalità al di là del piccolo schermo. Grazie a Instagram conosciamo già alcuni particolari su Rosini, amante delle belle auto d’epoca, come l’Alfa GT Export 1300 protagonista di un suo selfie, l’amore per gli animali e quello per la fede, soprattutto per le processioni religiose. Alcuni giorni fa, il presentatore ha partecipato in particolare alla festa di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. C’è di sicuro molto da scoprire sui Rosini, che ha avuto occasione di incontrare Maurizio Costanzo per la prima volta appena ad inizio maggio. Lo scatto ha conquistato gli ammiratori di entrambi.

