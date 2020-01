Inps, come chiedere Isee 2020/ Senza è a rischio reddito di cittadinanza da febbraio

Reddito di cittadinanza sospeso a febbraio per tutti i beneficiari che non aggiornano in tempo l’Isee. Con un post sulla pagina Facebook Inps per la Famiglia è stato reso noto che bisogna procedere all’aggiornamento dell’Isee e a darne comunicazione entro il 31 gennaio 2020. Per compilare il modello Isee 2020 bisogna compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in cui sono inserite le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare e della situazione patrimoniale e reddituale. Potete rivolgervi ai Caf e procedere entro i tempi fissati per far sì che la ricarica della seconda mensilità non sia a rischio. Oppure rivolgervi all’Ente che eroga la prestazione sociale agevolata, in alternativa il comune. La mensilità non è stata a rischio perché si è fatto riferimento al vecchio Isee, ora invece bisogna procedere con l’aggiornamento. L’erogazione, in caso di sospensione a febbraio, verrà poi ripristinata a dichiarazione avvenuta.

INPS, ISEE 2020 E REDDITO DI CITTADINANZA: COSA SUCCEDE

Cos’è l’Isee? Si tratta di un indicatore che serve a inquadrare il reddito delle famiglie e regolare l’accesso ad alcuni sgravi fiscali e prestazioni. L’acronimo sta per “Indicatore Situazione Economica Equivalente”: è il risultato di una serie di calcoli che fa l’Inps mettendo insieme redditi mobiliari e immobiliari. Il modello Isee 2020 può essere richiesto per via telematica presso le sedi Inps o collegandosi al sito internet dell’Istituto previdenziale, accedendo alla sezione Servizi Online – Servizi per il cittadino. Il modello Isee può essere compilato anche in maniera autonoma, con la procedura online, in questo modo potete evitare di fare lunghe code ai Caf, che comunque forniscono la prestazione in modo gratuito compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e rilasciando quindi il nuovo modello Isee, quello aggiornato utile anche per chi riceve il reddito di cittadinanza, per poter riscuotere anche le prossime mensilità. La presentazione, lo precisiamo, è imprenscindibile in tal senso.

