PAGAMENTO PENSIONI INPS 2020/ Assegni gennaio: rivalutazione ma non per tutti

PAGAMENTO PENSIONI 2020, NON TUTTE RIVALUTATE

Bisognerà attendere ancora un giorno per il pagamento della pensione di gennaio 2020. Come già del resto in passato, infatti, l’Inps con il suo calendario relativo al pagamento delle pensioni ha spiegato che l’appuntamento del primo mese dell’anno è fissato al 3 gennaio. Grazie alla rivalutazione delle pensioni che è stata stabilita nello 0,4%, tutti i pensionati si troveranno con un importo leggermente superiore al passato. Anche quanti percepiscono un assegno integrato al minimo, in virtù proprio dell’innalzamento del valore assegnato al trattamento minimo. Per effetto tuttavia del blocco parziale delle indicizzazioni varato lo scorso anno, la rivalutazione non sarà pienamente dello 0,4% per tutti i pensionati, ma solo per quanti percepiscono un assegno fino a quattro volte il minimo, cioè circa 2.000 euro, per poi diminuire all’aumentare dell’importo della pensione.

IL RICALCOLO NEI MESI SUCCESSIVI

Come ricorda Il Messaggero, però, l’indicizzazione piena era garantita fino all’anno scorso entro la soglia di tre volte il minimo (circa 1.500 euro) e solo con la manovra c’è stata l’estensione a quatto volte il minimo. L’Inps non ha però potuto attendere il varo della Legge di bilancio per determinare gli importi da liquidare a gennaio e quindi domani i pensionati con assegno tra tre e quattro volte il minimo non troveranno ancora la rivalutazione piena, ma solo al 97% come in precedenza. “Poi nei prossimi mesi andrà fatto il ricalcolo per tenere conto del 3 per cento dello 0,4 per cento, ovvero un quasi invisibile 0,012 per cento. La differenza vale tra i 18 e i 25 centesimi al mese in termini lodi, ovvero 12-16 netti”. Dunque da febbraio ci sarà un importo in più, anche se piuttosto esiguo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA