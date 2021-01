Inps pagamento pensioni gennaio 2021/ In ritardo? No, ecco quando arriva in banca

Caos Inps per il pagamento delle pensioni di gennaio 2021? Nient’affatto. Oggi, lunedì 4 gennaio, molti pensionati si sono accorti che sul loro conto in banca non è stato ancora accreditato l’assegno. Sui social sono cominciate a circolare lamentele e soprattutto attacchi all’Istituto previdenziale, accusato di essere responsabile del ritardo. La situazione, però, è ben diversa. A tal proposito, proprio l’Inps è intervenuta per fare chiarezza, rispondendo ufficialmente. Non c’è nessun ritardo, il problema, se così si può chiamare, riguarda solo chi riceve o ritira la pensione in banca. L’Inps ha ricordato, infatti, che nel mese di gennaio di ogni anno i pagamenti delle pensioni avvengono nel secondo giorno bancabile del mese, invece negli altri nel primo giorno bancabile. Necessariamente il pagamento delle pensioni di gennaio 2021 scatta domani, martedì 5 gennaio, che è il secondo giorno bancabile del mese, non quello di oggi, che evidentemente è il primo.

INPS, PAGAMENTO PENSIONI GENNAIO 2021: ANTICIPATO ANCHE A FEBBRAIO

Il pagamento delle pensioni di gennaio 2021, così come dei mesi precedenti durante l’emergenza Covid, è stato anticipato rispetto alle normali scadenze solo per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane. Ciò in base all’ordinanza n. 723 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, col fine di garantire il ritiro della pensione in sicurezza e nel rispetto del contenimento della diffusione del coronavirus. In questo caso, c’è dunque l’anticipazione, ma anche la distribuzione su più giorni con scaglionamento in base ai cognomi per coloro che devono necessariamente ritirare la pensione all’interno dell’ufficio postale. Quindi, per quanto riguarda l’assegno di gennaio, per chi lo riscuote con Poste Italiane c’è stata l’anticipazione al 28 dicembre 2020. Gli accrediti sono quindi già conclusi. A tal proposito, per l’emergenza Covid è stata disposta l’anticipazione del versamento anche per il mese di febbraio, sempre con ritiro scaglionato in base al cognome per evitare file e assembramenti.



