Pagamento pensioni Inps gennaio 2021/ Calendario Poste: si comincia oggi 28 dicembre

Il pagamento delle pensioni viene anticipato anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2021. La conferma arriva direttamente dall’Inps con un comunicato ufficiale. A tal proposito, Poste Italiane ha fatto sapere che da oggi 28 dicembre 2020 le pensioni del mese di gennaio verranno accreditate per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una PostePay Evolution. Chi è in possesso di carta Postamat, Carta Libretto o PostePay Evolution potrà prelevare i contanti da uno degli oltre 7mila Atm Postamat, senza la necessità di recarsi presso lo sportello. Per evitare assembramenti all’interno degli uffici postali, dove si recano coloro che non possono evitare di ritirare lì la pensione, è stato predisposto un calendario che può variare a seconda dei giorni di apertura dell’ufficio di riferimento.

Da oggi possono recarsi coloro che hanno cognomi dalla A alla C, domani 29 dicembre dalla D alla G, mercoledì 30 dicembre dalla H alla M, giovedì mattina 31 dicembre dalla N alla R, invece coloro che hanno cognomi dalla S alla Z devono aspettare sabato mattina 2 gennaio 2021.

PAGAMENTO PENSIONI, CALENDARIO POSTE PER FEBBRAIO 2021

L’Inps nella sua comunicazione sul pagamento delle pensioni ha precisato che l’anticipazione è stata estesa anche ai mesi di gennaio e febbraio 2021 per permettere a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali e bancari in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. Oltre a fornire il calendario di Poste Italiane con la turnazione per il mese di gennaio, l’Istituto previdenziale ha diffuso anche quello di febbraio. Il pagamento delle pensioni in questo caso viene anticipato al 25 gennaio 2021. Per quanto riguarda la suddivisione in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, il 25 gennaio 2021 possono recarsi all’ufficio postale coloro che hanno iniziale A-B, martedì 26 gennaio 2021 per C-D, mercoledì 27 gennaio 2021 per E-K, giovedì 28 gennaio 2021 per L-O, venerdì 29 gennaio 2021 per P-R, infine sabato 30 gennaio 2021 per S-Z. Infine, l’Inps ricorda ai beneficiari della prestazione che «si tratta esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso».

