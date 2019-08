Insegnami a volare/ Su Canale 5 il film con Franz Dida (oggi, 9 agosto 2019)

Insegnami a volare va in onda oggi, 9 agosto 2019, su Canale 5 a partire dalle 16.30. La rete vuole per i propri pomeriggi di cinema un palinsesto ideale per il pubblico specifico, quasi solitamente femminile, quindi gentile ed amante delle commedie sentimentali, target però che, inaspettatamente, si è allargato anche al pubblico maschile per l’ottima qualità del cinema proposto ed espresso con commedie d’amore di livello più cinematico rispetto alle vecchie pellicole quasi strappate alle ‘soap opera’. Si tratta di un film girato ed uscito per il piccolo schermo nel 2013, anch’esso, come tanti proposti dal Biscione, nato e prodotto in Germania, una delle patrie del cinema di riferimento.

Regista di ‘Insegnami a volare’ Christoph Schrewe, regista alquanto capace e poliedrico, impegnato in diversi settori del cinema, sia sentimentale, come nel nostro caso, che in quello horror come nella serie antologica ‘LORE – Antologia dell’orrore’, così come in film di diversa caratura tra i quali citiamo la fortunatissima serie televisiva ‘I Borgia’ oppure ‘Emilie Richards – Tracce del passato’ del 2012. Nel cast di ‘Insegnami a colare’ incontriamo Franz Dinda nel ruolo di Hendrik, un attore nato a Jena, in Turingia, che nel tempo si è espresso nel cinema tedesco sia davanti alle cineprese che come produttore. Lo ricordiamo con uno dei primi segnali anche in Italia del suo essere attore, nella serie ‘La nave dei sogni (Das Traumschiff)’, una sorta di ‘Love Boat’ tedesca. In seguito Franz Dida si esprime tra alti e bassi: in Italia gli alti si ricordano con il bellissimo film Tv ‘La soffiatrice di vetro (Die Glasbläserin)’ al fianco della brava Maria Ehrich, un episodio fortunato dopo anni, siamo nel 2016, di cinema esclusivamente dedicato alla Tv tedesca, spesso mai tradotto in Italia.

Insegnami a volare, la trama del film

‘Insegnami a volare’ racconta una storia tenerissima: Eva è sposata, apparentemente va tutto bene, improvvisamente il marito l’abbandona per runa donna più giovane per il quale l’uomo perde la testa. Una storia nella quale molte donne oggi si possono ritrovare, una situazione che accomuna molte donne che hanno l’unica colpa di procedere nell’età, di perdere la competizione con il tempo, non tanto con l’amore. Passa il tempo, un anno e, dopo avere preso in gestione la farmacia del suo paese, nasce una profonda tenerezza con Hendrik, un addetto al banco. Il problema è che il marito torna alla carica: chi entrerà nel cuore di Eva?



