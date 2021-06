Inside: “Bloccare licenziamenti o creare nuovi posti?”/ Dilemma lavoro: diretta video

INCONTRO INSIDE: LAVORO E BLOCCO LICENZIAMENTI

Si rinnova l’appuntamento con Inside, l’approfondimento periodico in diretta video streaming de “IlSussidiario.net”: alla vigilia dello “sblocco” voluto dal Governo Draghi sulla possibilità di licenziamenti per le imprese, dopo un anno e mezzo di “stop” imposto dalla pandemia, il tema del lavoro è al centro del nuovo incontro in onda questa sera lunedì 28 giugno alle ore 19.

“Bloccare i licenziamento o creare nuovi posti? Il dilemma del lavoro”: il titolo, mai come in questo caso, esprime tanto della portata a cui tende il nuovo approfondimento di Insde, nel mare magnum delle difficoltà che il mondo del lavoro affronta oggi in piena crisi economica ma alle porte di una possibile (e doverosa) ripartenza. Dal 1 luglio finirà per molte imprese l’obbligo dello Stato di non dover licenziare ed era facile già mesi fa prevedere quanto sta avvenendo, con sindacati e imprese allo scontro più totale, con le categorie dei lavoratori sempre più in difficoltà e il Governo che prova a mediare trovando una soluzione “semplice” che al momento appare lontanissima.

DIRETTA VIDEO: ORARIO E OSPITI

Chi oggi cerca lavoro (cittadini) oppure cerca lavoratori (imprese) resta impantanato nelle rigidità burocratiche tipicamente italiane, e non solo: chi cerca lavoratori spesso purtroppo non li trova (come evidenziano i dati inquietanti del rapporto tra percettori di Reddito di cittadinanza o sussidi comunque statali e conseguente lavoro trovato); chi vuole un lavoro a volte non accetta la sfida imposta dai rapidi mutamenti economici. In tutto questo – e se ne occuperà stasera la puntata di Inside – accade che in due settori mai “fermi” neanche sotto i lockdown, l’agricoltura e la logistica, lo scontro sociale diventa una sanguinosa “guerra” tra poveri. Di questo, dell’occasione futura che attende il mondo del lavoro con i progetti del Recovery Plan-PNRR e della sfida che sottende l’immane emergenza lavorativa-sociale se ne parlerà stasera a Inside: appuntamento alle ore 19, in diretta su www.ilsussidiario.net e sulle pagine Facebook e Twitter del quotidiano. Intervengono ospiti in puntata:

Luca Borghi, avvocato giuslavorista SZA Studio Legale

Francesco Seghezzi, presidente Fondazione Adapt

Lino Stoppani, presidente FIPE

Daniel Zanda, segretario nazionale Felsa Cisl

Video interviste a:

Paolo Ferrarese, presidente E-Work

Francesco Falcone, albergatore

Conduce e modera Enrico Castelli, giornalista



