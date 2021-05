Inside: “nella vita ci vuole carattere”/ Diretta video con F. Nembrini e G. Vittadini

INCONTRO INSIDE: SCUOLA & CHARACTER SKILLS

Nella scuola, come nella vita, serve carattere: di questo si occupa questa sera la nuova puntata di Inside, il periodico in diretta video streaming de “IlSussidiario.net” in onda questa sera alle ore 19: “Nella vita ci vuole carattere” è il titolo scelto per il tema di questa settimana legato alla mondo della scuola e alle competenze non cognitive, chiamate anche “character skills”.

Luigi Marco Bassani, prof sospeso per vignetta su Kamala Harris/ Lui: "Follia pura"

Non solo curriculum dello studente, non solo “schede di apprendimento” o acronimi per catalogare e definire ogni singolo “problema” all’interno della vita scolastica in ogni ordine e livello: l’apprendimento non è solo cognitivo, coinvolge tutta la persona, tenendo assieme ragione e affezione. Anche le emozioni possono ”conoscere” e completare appieno la personalità, tanto più per degli studenti in via costante di sviluppo: nella puntata di oggi si tenterà di gettare uno sguardo approfondito su quanto possono “pesare” nella scuola tali particolari “soft skills”, nella valutazione dei risultati ma anche nel lavoro stesso lavoro. A qualche settimana dagli scrutini e dagli esami di fine anno scolastico, dopo uno anno e mezzo di pandemia vissuta tra l’altalena di regole-chiusure-Dad, è necessario iniziare ad affrontare cosa potrà succedere nei prossimi mesi: ripetiamo, non solo con l’introduzione del curriculum dello studente come unica novità.

Maturità, prende 95: fa ricorso al Tar e ottiene 100/ Studente "era ingiusto, mamma…"

DIRETTA VIDEO, ORARIO E OSPITI

In occasione della pubblicazione del volume “Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni, valori” (Il Mulino), a cura di Giorgio Chiosso, Anna Maria Poggi e Giorgio Vittadini, ecco che la puntata di oggi per “Inside” si arricchisce della presenza di numerosi ospiti in grado di dialogare e affrontare una tematica spesso poco dibattuta in seno al Ministero dell’Istruzione o nei seminari sul tema della scuola. Lunedì 17 maggio, alle ore 19, in diretta su www.ilsussidiario.net e sulle pagine Facebook e Twitter del quotidiano. Intervengono ospiti questa sera:

SCUOLA/ Dante e i bambini: un viaggio per aprire gli occhi alla bellezza

Susanna Mantovani, professore di Pedagogia Generale e Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Franco Nembrini, insegnante, saggista e pedagogista;

Anna Maria Poggi, professore di Diritto costituzionale, Università di Torino

Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Conduce: Enrico Castelli, giornalista

Video interviste a:

Ludovico Camozzi, imprenditore

Damiano Previtali, Dirigente Sistema Nazionale di Valutazione MIUR

Roberto Ricci, Dirigente di Ricerca Invalsi



© RIPRODUZIONE RISERVATA