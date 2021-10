Instagram, Facebook e Whatsapp ancora down/ Oltre 15mila segnalazioni per app di foto

Facebook, Whatsapp e Instagram ancora down? Dopo il blackout di lunedì 4 ottobre, durato oltre sei ore, sembrerebbe che la storia si stia oggi, venerdì 8 ottobre, ripetendo, seppure in modo meno allarmante. In molti, infatti, stanno segnalando dei malfunzionamenti attraverso la piattaforma Down Detector, che si occupa proprio di rilevare le anomalie dei social network e dei siti web.

Le prime segnalazioni in merito ai social network di Mark Zuckerberg sono arrivate intorno alle ore 20.00. Ad essere vittima delle interruzioni nel funzionamento, in particolare, sembrerebbe per lo più Instagram. Oltre 15 mila utenti, infatti, hanno segnalato dei problemi in queste ultime ore. Anche in questo caso non si tratta soltanto di italiani, bensì di persone provenienti da tutto il mondo. Diversa la situazione di Facebook e Whatsapp. Coloro che hanno riscontrato degli intoppi, infatti, sono soltanto qualche centinaia. Al momento non ci sarebbe dunque da preoccuparsi. Un down simile a quello di lunedì scorso non pare sia all’orizzonte.

Instagram, Facebook e Whatsapp ancora down: cosa succede

Il blocco di Facebook, Whatsapp e Instagram si è dunque riproposto: i social network, soprattutto il terzo, sono ancora down, a distanza di soli quattro giorni dal malfunzionamento internazionale durato oltre sei ore di lunedì. I problemi più rilevanti sono quelli che sta manifestando l’applicazione di condivisione di foto più amata del web.

In base a quanto testimoniano gli utenti di Instagram, infatti, caricare il feed in queste ore è divenuto impossibile. Anche le stories non vengono visualizzate correttamente. È così che, ancora una volta, il popolo del web è corso su Twitter per segnalare i malfunzionamenti. Diversi hashtag sono stati proposti sul tema: #instadown e #instagramisdown, tra tutti, hanno superato le 10 mila citazioni. Non resta che attendere per scoprire se questa volta lo staff di Mark Zuckerberg riuscirà a risolvere i problemi tecnici il più velocemente possibile.

