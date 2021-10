Facebook, Instagram e WhatsApp down/ App e siti non funzionano: cosa sta succedendo

La “galassia” Facebook, che comprende anche Instagram e WhatsApp, è down nel giorno in cui una ex dipendente attacca proprio il social network di Mark Zuckerberg. Da diversi minuti le tre applicazioni risultano inaccessibili, così come non si riesce ad accedere alle relative pagine online. Il grafico presente su Down Detector, portale che monitora proprio lo “stato di salute” di app e siti, è abbastanza eloquente. Si sta registrando un picco di segnalazioni da parte degli utenti che abitualmente usano questi social. WhatsApp non funziona dalle 17:20 circa.

Nella maggior parte dei casi i problemi riguardano l’app, ma non funziona neppure l’invio dei messaggi e si riscontrano problemi nella connessione server. Stessa tempistica per Instagram, dove i problemi riguardano anche il caricamento dello stesso social. Quindi, Facebook: ha smesso di funzionare negli stessi minuti, ma i problemi principali riguardano il sito web, marginalmente l’applicazione.

FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN: ERRORI E PROBLEMI

Infatti, quando ci si prova a collegare sul sito di Facebook compare il seguente messaggio di errore. “Uhm… non riusciamo a trovare questo sito. Non è possibile contattare il server www.facebook.com. Se l’indirizzo è corretto, ecco alcune prove da effettuare: Ritentare più tardi. Verificare la connessione alla rete. Se la connessione è protetta da un firewall, verificare che Firefox abbia i permessi per accedere a Internet”. Ma i problemi riguardano proprio Facebook, WhatsApp e Instagram.

Di conseguenza, gli utenti si sono riversati – come accade ormai di consuetudine – su Twitter per mandare le loro segnalazioni e condividere la propria esperienza con gli altri. Ma questa è anche l’occasione per vivere questi disservizi con un pizzico di ironia. Infatti, non mancano commenti simpatici, sopratutto in relazione al fatto che i problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram si stanno facendo più frequenti.

