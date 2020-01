INSTINCT 2/ Anticipazioni 11 gennaio: Julian è davvero un traditore?

INSTINCT 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 11 gennaio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Instinct 2, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo “Questione di fiducia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: continua la caccia all’uomo per Dylan (Alan Cumming) e Ryan (Travis Van Winkle): dopo aver scoperto che Comarc (Michael Rady) è il killer della Bella Addormentata, i due seguono le sue tracce fino a New York. Intanto, Cormac riferisce alla madre di essere appena arrivato a Città del Messico e scopre che la Polizia lo sta cercando. Senza esitazione, uccide l’autista che lo ha accompagnato fino a destinazione per non lasciare alcuna traccia. La squadra invece segue ogni sua mossa, messa in difficoltà dall’attenzione con cui Cormac intende sfuggire alle autorità. Dylan e Ryan tracciano anche il suo profilo, a partire dal delitto del padre del ragazzo. Inspiegabile visto il forte legame che aveva sempre unito padre e figlio. Mentre Dylan è preoccupato anche per lo strano silenzio di Julian (Naveen Andrews), l’ex agente parla con la sorella di Cormac per comprendere come mai abbia ucciso il genitore. Andy (Daniel Ings) gli rivela poco dopo che suo padre è arrivato in città e che gli vuole parlare a quattr’occhi. Dopo aver trovato il rifugio di Cormac, la squadra recupera un vecchio libro con dedica della sorella, Candace (Rebecca Faulkenberry). Dylan propone quindi di usare il loro legame per organizzare una trappola e catturare il killer. La donna svela tra l’altro che il rapporto fra il fratello e il padre non era così splendido come poteva sembrare: quando erano piccoli, il genitore si era infuriato perchè bagnava ancora il letto e lo aveva mandato a dormire in giardino. Così lei lo aveva raggiunto con la coperta con i cowboy per coprirlo. Al momento dell’incontro, Dylan intuisce che Cormac cercherà di avere un vantaggio: il ragazzo è infatti appostato sul tetto e fugge nel vederli. Ryan riesce a ferirlo, ma Cormac riesce a far perdere le proprie tracce. Dylan decide di sfruttare quindi il podcast di Walker per mettere in contatto Candace con il fratello, sfruttando un discorso creato ad hoc per tranquillizzarlo. Ritornato dall’assenza misteriosa, Julian aiuta il team ad analizzare il rifugio di Cormac per capire dove trovarlo. Risalgono così ad un motel, ma arrivano troppo tardi. Dylan però conclude che potrebbe essersi rifugiato sulla barca di famiglia, la stessa che usava da piccolo. Riferisce però in segreto che teme possa trattarsi di un’esca per uccidere Ryan, ma tutto si conclude con la cattura di Cormac. A fine caso, il padre di Dylan gli svela che la CIA ha dei sospetti su Julian: potrebbe essere stato lui ad attaccare i sistemi informatici del Dipartimento.

INSTINCT 2 ANTICIPAZIONI DELL’11 GENNAIO 2020

EPISODIO 10, “QUESTIONE DI FIDUCIA” – Un nuovo caso mette a dura prova Dylan e Lizzie: un omicidio suicidio che coinvolge diversi membri di una famiglia e che rappresenta delle difficoltà. A partire dall’arma del delitto, che non è ancora stata ritrovata sulla scena del crimine. L’ex agente risolve inoltre in modo rapido tutti i sospetti che sono piombati su Julian, additato dai federali come un potenziale traditore. Dylan infatti si concentra su un altro uomo, che ha ucciso in passato per assicurarlo alla giustizia, e che potrebbe essere il vero responsabile dell’attacco informatico alla Polizia. Impossibile però che la traccia che riguarda questo particolare aspetto della serie tv possa concludersi così facilmente. Avremo modo di approfondire la questione, ma non di certo nella puntata di questa sera. In tutto questo, il professore non sa che Andy e gli altri gli stanno organizzando una festa a sorpresa per comunicargli che Sam è in attesa di un bambino. Prima però, Dylan dovrà incontrare con Julian la misteriosa Maya, solo per scoprire che qualcuno l’ha uccisa.

