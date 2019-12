INSTINCT 2/ Anticipazioni 21 dicembre: Dylan di nuovo sotto copertura

INSTINCT 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 21 dicembre 2019, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio della serie crime Instinct 2 in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “Eros e Thanatos“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Dylan (Alan Cumming) e Lizzie (Bojana Novakovic) collaborano ad un nuovo caso di omicidio, che sembra legato al famoso quanto misterioso artista conosciuto con il nome di Ace. Secondo la titolare della galleria in cui è avvenuto il delitto, l’installazione è un originale di Ace, che diventa così un potenziale sospettato. Il detective Fucci (Danny Mastrogiorgio) lo segue da tempo e sa che Ace potrebbe trovarsi a Manhattan. Poco dopo, Dylan riceve la visita di Kassabian (Eric Bogosian), l’editore che attende da tempo il suo nuovo libro e che ora pretende il testo entro la fine di quella settimana. Lizzie scopre invece che la vittima potrebbe essere collegato al sistema Ponzi. Durante le indagini sul suo caso, Ryan (Travis Van Winkle) invece sorprende un ragazzo nella sua stanza e lo arresta. Dylan invece trova una stanza segreta nella casa della vittima, dove c’è anche una bozza del delitto e alcuni materiali che dimostrano come Ace sia l’uomo ucciso.

Il sospetto ricade quindi su un altro artista che in passato ha avuto diversi attriti con Ace. L’uomo però dirotta la pista su Sylvia (Holly Chou), l’amante segreta della vittima. Nel frattempo, Dylan si unisce a Ryan per interrogare Dennis Walker (Drew Gehling), il gestore di un podcast di cronaca nera incuriosito dal caso del serial killer. Più tardi, Sylvia viene trovata morta in un’altra installazione. Perlustrando la casa della seconda vittima, Lizzie e Dylan scoprono che in realtà Ace rappresentava entrambi gli artisti, sia Sylvia che Gustavo. I due trovano inoltre una lettera del secondo, deciso a rivelare al mondo la loro relazione segreta. Quando Andy (Daniel Ings) cerca di aiutarlo con il nuovo libro, Dylan conclude che in realtà Ace potrebbe rappresentare un trio. Seguendo la sua teoria, Julian (Naveen Andrews) trova un ex studente che ha lavorato con Sylvia e Gustavo: Paul (Bryce Pinkham). Quando ritorna al suo computer, la spia scopre inoltre che qualcuno si è infiltrato nella rete. Paul invece viene fermato prima della presentazione di una mostra in teatro. A caso chiuso, Julian informa Dylan dell’attacco fallito al sistema della Polizia: sospetta che qualcuno sia sulle sue tracce. Dylan consegna poi l’anticipo all’editore per evitare di consegnare un libro scritto male, chiedendo anche che il contratto venga annullato. Kassabian però vuole solo il libro. Julian invece parla delle ultime novità con Lizzie, annunciandole anche che non lascerà il Dipartimento in tempi brevi. Nel frattempo, Walker pubblica un nuovo intervento audio in cui intervista il killer della Bella Addormentata, rivelando diversi dettagli dell’indagine top secret. Ryan fa subito irruzione nel suo appartamento, ma lo trova da solo.

INSTINCT 2 ANTICIPAZIONI DEL 21 DICEMBRE 2019

EPISODIO 7, “EROS E THANATOS” – Dopo gli ultimi sviluppi, Ryan interroga di nuovo Dennis riguardo all’intervista con il serial killer: il ragazzo rivela di non averlo mai incontrato o di averci parlato. Ammette però di aver ricevuto un messaggio in segreteria dall’omicida e di aver tagliato e incollato tutto per fingere di averci parlato. La situazione precipita: un copycat uccide una donna, Vivian. Si scopre che si tratta di una persona molto ricca con numerosi contatti e legata ad un club misterioso, per via di un tatuaggio trovato sul suo corpo. Per riuscire a risolvere il caso, Dylan e Lizzie dovranno agire sotto copertura e infiltrarsi in un ambiente lussuoso quanto promiscuo. Intanto, Ryan segue i consigli dell’ex agente speciale e provoca il serial killer nella speranza che si metta in contatto con lui.



