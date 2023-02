Intercettazioni Juventus, Del Piero in società?/ “Agnelli ed Elkann ne discutono”

Spuntano nuove intercettazioni legate alla Juventus. A pubblicarle è stato il “Corriere della Sera”, che ha sottolineato come Federico Cherubini (ds) avesse denunciato una cattiva gestione delle finanze in casa bianconera al manager dell’area finanza, Stefano Bertola: “Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo”. Più avanti spunta anche il nome di Alessandro Del Piero, ma prima si ricorda come, in quegli anni, si sia puntato forte sul mercato per vincere in Europa: “Giaccherini un giorno mi ha detto ‘Sai, sto bene alla Juve, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions’. Grazie al c*zzo, erano in 24… avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi!”, ha proseguito Cherubini.

Quest’ultimo ha puntato il dito contro il predecessore Fabio Paratici: “Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90″. In un’altra delle intercettazioni Juventus, l’ex presidente Agnelli si confronta con Cherubini: “Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le c*zzate che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni… Te lo dico così, spannometrico, da Anelka”. E Cherubini aggiunge: “Bendtner, il ritorno per la terza volta di Caceres…”.

INTERCETTAZIONI JUVENTUS: C’È ANCHE IL NOME DI DEL PIERO!

Fra gli altri stralci delle intercettazioni Juventus, l’ex ad Maurizio Arrivabene domanda all’ex direttore finanziario, Stefano Cerrato, di fargli un report sui costi della Next Gen: “L’idea che mi sono fatto io è che quello lì è un carrozzone che abbiamo creato… Te lo dico fuori dai denti, che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori. Di Cherubini non mi fido per niente sull’Under 23, ha un approccio molto emozionale”.

Infine, una vera e propria ciliegina sulla torta per i tifosi bianconeri: come riportato da “La Repubblica”, in una delle intercettazioni Juventus, datata 6 settembre 2021, Agnelli e John Elkann, ad di Exor, azionista di maggioranza, “discutono su come far riavvicinare Alessandro Del Piero alla società”.

