INTESA SANPAOLO LANCIA OFFERTA SU UBI BANCA/ Messina: saremo tra i leader in Europa

Intesa Sanpaolo, la prima banca italiana, ha lanciato nella notte tra lunedì e martedì un’offerta su Ubi Banca. Una proposta a sorpresa, non concordata con i vertici del quarto gruppo bancario italiano, ma che fonti vicine ad Intesa definiscono come “non ostile“. La mossa di Intesa Sanpaolo, gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina, è stata annunciata dopo il consiglio d’amministrazione: l’istituto ha lanciato quella che in gergo viene definita Ops (Offerta pubblica di scambio) volontaria e totalitaria su Ubi. Intesa Sanpaolo, per ogni 10 azioni di Ubi portate in adesione, offrirà 17 azioni ordinarie di nuova emissione. Il corrispettivo – ai prezzi di chiusura delle azioni Intesa di venerdì 14 febbraio – equivale ad una valorizzazione di 4,25 euro contro i 3,33 della chiusura di Ubi, con un premio del 27,6% sul valore di Borsa di quel giorno.

INTESA SANPAOLO LANCIA OFFERTA SU UBI BANCA: LA STRATEGIA DEL GRUPPO DI CARLO MESSINA

Ma sotto quale chiave bisogna interpretare la decisione di Intesa Sanpaolo di lanciare un’offerta su Ubi Banca. Lo stesso istituto guidato da Carlo Messina in un comunicato ha spiegato: “Intesa Sanpaolo considera UBI Banca tra le migliori banche italiane, radicata nelle regioni italiane più dinamiche, con rilevanti risultati conseguiti grazie all’eccellente lavoro svolto dal Ceo (Victor Massiah, ndr) e dal management e con un valido Piano di Impresa, che nel Gruppo risultante dall’operazione possono trovare non solo continuità di realizzazione ma anche ulteriore valorizzazione“. La nota continua: “Ubi Banca si contraddistingue per le affinità con Intesa Sanpaolo, in particolare per quanto concerne modello di business e valori aziendali, anche perché molte persone del management di UBI Banca hanno avuto un percorso professionale che in precedenza si è svolto nel Gruppo Intesa Sanpaolo“. L’operazione ha dunque l’obiettivo di consolidare il ruolo di Intesa Sanpolo come primo gruppo bancario italiano: “Il modello di business, il posizionamento di mercato e la copertura territoriale, il set di valori condivisi dal management, il forte orientamento al supporto dell’economia italiana e alla crescita sostenibile e inclusiva e la forte presenza di stakeholder italiani rendono Ubi Banca un’azienda che esprime in larga parte un profilo omogeneo a quello dell’Offerente (ossia la stessa Intesa, ndr) e, quindi, un’azienda la cui integrazione potrebbe avvenire in maniera fluida“.

CARLO MESSINA (AD INTESA SANPAOLO): “SAREMO LEADER SISTEMA BANCARIO EUROPEO”

Ad esprimere entusiasmo per l’offerta di Intesa Sanpaolo è stato lo stesso ad, Carlo Messina. Come riportato da La Repubblica, il manager ha commentato: “Grazie a questa operazione, la banca che nascerà dall’integrazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca potrà essere uno dei leader del sistema bancario europeo. L’ammontare degli impieghi sarà di circa 460 miliardi di euro; il risparmio che gli italiani affidano alla nuova banca supererà il valore di 1,1 trilioni, i ricavi saranno pari a 21 miliardi: queste cifre esprimono tutta la forza dell’economia italiana, le capacità del nostro sistema imprenditoriale e la solidità del patrimonio delle nostre famiglie“. Secondo Messina, “il nostro settore, a livello europeo, è entrato in una nuova fase che richiede maggiori dimensioni, una più ampia capacità di investire e l’adozione di un nuovo modello di finanza sostenibile“.



