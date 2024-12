Nella giornata di oggi il gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha lanciato ufficialmente la terza Lounge in collaborazione con ELITE – ovvero l’ecosistema di Euronext dedicato alle piccole e medie imprese e pensato per aiutarne la crescita fino a raggiungere i mercati dei capitali pubblici e privati – dedicata questa volta a 20 PMI italiane che saranno da subito inserite nel lungo percorso di formazione che ne aiuterà la crescita economica: un progetto che – peraltro – si unisce anche al già avviato ‘Il futuro della tua impresa‘ con il quale Intesa Sanpaolo mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per aiutare le imprese a rinnovarsi e lanciarsi nella transizione digitale e green; senza dimenticare la similare piattaforma gratuita Incent Now che aiuta le PMI a trovare i giusti bandi del PNRR a cui partecipare.

Tornando al punto di partenza: grazie alla nuova Lounge di Intesa Sanpaolo ed ELITE le 20 PMI scelte entreranno a tutti gli effetti in un ampio programma che includerà diverse consulenze dai più importanti partner del gruppo bancario, oltre ad un vero e proprio percorso formativo mirato alla crescita industriale attraverso l’innovazione digitale, la sempre più importante sostenibilità, l’internazionalizzazione del business e la corretta governance utile a raggiungere tutti questi imprescindibili obiettivi.

Significativo notare che nei sei anni della partnership tra Intesa Sanpaolo ed ELITE sono state inserite nelle tre precedenti Lounge complessivamente 450 differenti PMI che sono andate tutte incontro ad una positiva crescita del fatturato medio di circa il 12%, con una larga fetta che ha concluso – nell’arco del progetto – diverse operazioni M&A (tra l’ingresso di nuovi investitori e le acquisizioni) o sottoscritto dei Basket Bond; mentre quattro delle 450 sono riuscite anche a raggiungere la vera e propria quotazione in Borsa.

“Proseguiamo con successo la collaborazione con Elite – spiega in un comunicato l’executive director sales & marketing di Intesa Sanpaolo Anna Roscio – che in questi anni ha visto crescere con noi 450 PMI” che hanno concluso “numerose operazioni straordinarie e alcune quotazioni in borsa” vera e propria testimonianza concreta e diretta “del valore aggiunto offerto dal percorso“; ricordando poi che il gruppo bancario “oltre alla tradizionale erogazione di credito” si impegna con le ELITE Lounge ad inserire “le imprese in un ecosistema con i migliori partner e imprenditori internazionali“.

Dal conto suo – invece – l’amministratrice delegata di ELITE Marta Testi si è detta “orgogliosa di dare il benvenuto alle 20 nuove società” inserite nella terza edizione della Lounge “lanciata in collaborazione con Intesa Sanpaolo“, ricordando a sua volta l’aiuto offerto alle “450 eccellenze italiane [per] crescere in modo più consapevole, ambizioso e strutturato” contribuendo complessivamente “all’economia reale del Paese“.