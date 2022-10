Into the sun/ Su Italia 1 il film con Steven Seagal

Into the sun, film di Italia 1 diretto da Christopher Morrison

Into the sun è un film d’azione del 2005 che si ispira al filone giapponese dedicato ai yakuza e va in onda su Italia 1 oggi, 14 ottobre 2022, a partire dalle ore 23,30. La regia è di Christopher Morrison e gli interpreti sono: Steven Seagal che figura anche come autore del soggetto, sceneggiatore e produttore, Matthew Davis, Eddie George e William Atherton.

Il film non è uscito nelle sale cinematografiche ma è arrivato direttamente in home video sia negli Stati Uniti d’America che in Italia. Inizialmente era stato considerato un vero remake del film Yakuza di Sidney Pollack ma la Warner Bros poi non concesse i diritti e allora si virò.

Into the sun, la trama del film

La pellicola Into the sun ha inizio con l’uccisione del sindaco di Tokyo a causa di un attentato da parte di componenti dello yazuka. Per indagare sull’omicidio vengono chiamati due agenti della Cia Mac e Hunter. Indagando sull’organizzazione criminale i due agenti arrivano a fare alcune importanti scoperte come l’esistenza di un grande traffico di droga cha va dalla Cina al Giappone. Questo traffico è controllato da due grossi esponenti della criminalità locale, uno dei capi della yazuka e il boss della mafia cinese.

Grazie alla loro abilità investigativa riescono a comprendere che è in corso una pericolosa e sanguinosa battaglia tra bande malavitose per ottenere il controllo dei traffici clandestini. Uno dei due agenti, Travis, è il fratellastro del governatore assassinato e suo malgrado, diventa il nuovo obbiettivo da far fuori, ma nonostante ciò è fortemente motivato a continuare le indagini con il collega e far trionfare la giustizia. Otterrà un valido aiuto da un altro agente della Cia e da un tatuatore di professione che ha intenzione di vendicare la morte della sua famiglia.

