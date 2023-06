Invalsi, da oggi si può scaricare la certificazione/ Come fare? Info e credenziali

Dalla giornata di oggi, lunedì 5 giugno 2023, gli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, le superiori, e che hanno svolto le prove Invalsi, potranno scaricare la certificazione dei livelli di competenza in formato open badge, relativamente all’anno scolastico in corso 2022-2023, così come si legge su OrizzontiScuola.it. Il badge digitale certifica il livello conseguito in Italiano, Matematica e Inglese, e può essere usato come arricchimento del proprio curriculum e/o portfolio, quindi “evidenziare i livelli di competenze raggiunti sui social network o su altre piattaforme professionali”, e infine, “fornire una rappresentazione visiva delle proprie competenze su un sito web”.

SCUOLA/ Libertà, voti e stress: tutto serve ad "aprire gli occhi"

Per poter scaricare il documento in questione bisogna prima di tutto registrarsi presso l’area riservata del sito invalsi.it, seguendo poi la procedura indicata per effettuare l’accesso. Le credenziali sono quelle che sono state fornite ai maturandi in occasione dello svolgimento delle prove Invalsi nelle scorse settimane, di conseguenza bisogna inserire le stesse quando richiesto.

SCUOLA/ Bilancio dell'educazione civica: il metodo suggerito dalle soft skills

INVALSI, IL DOWNLOAD DEL BADGE: COME FARE IN CASO DI CREDENZIALI SMARRITE

Qualora uno studente dovesse aver smarrito le proprie credenziali, le si potranno recuperare accedendo ad uno dei registri elettronici presenti sulle società 4edu, Argo – Software S.r.l., Axios Italia, DeltaPhi Sigla, Index Education, InfoSchool, Intendenza scolastica Trento, Karon, Madisoft, Mastertraining, Mediasoft, Minaweb, NETTuno S.r.l., tutte accreditate per le prove Invalsi.

Una volta effettuato l’accesso presso l’area riservata sarà possibile richiedere l’open badge, ed entro 48 ore si riceverà una email per ogni badge che è stato richiesto dallo studente. Il consiglio è ovviamente quello di scaricare i badge visto che si va ad arricchire il proprio Curriculum da studente che è un documento molto importante in vista dell’esame di maturità che scatterà durante le prossime settimane, e che viene allegato al diploma. Ricordiamo che le prove Invalsi sono terminate a metà mese scorso, ed hanno riguardato circa 550mila studenti.

SCUOLA/ Dal "programma" alle attività extra: una giungla contro gli studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA