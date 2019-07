INVASIONE DI PROCESSIONARIE/ Scuole e strade chiuse in Germania: i rischi per l’uomo

Germania invasa dalle processionarie della quercia: eccolo uno degli effetti concreti del caldo e della siccità che stanno attanagliando da giorni tutta l’Europa. Le Thaumetopoea pityocampa, questo il nome ufficiale degli insetti che rappresentano un pericolo per l’uomo per via dell’effetto urticante che le loro setole producono, hanno preso d’assalto le città del Brandeburgo, della Sassonia-Anhalt, del Baden-Wurttemberg, della Baviera e dello stato occidentale del Nord Reno-Westfalia. Come riportato da “La Repubblica”, diverse amministrazioni locali si sono viste costrette a chiudere scuole, piscine, ristoranti, parchi pubblici e vicino ad Amburgo perfino dei tratti stradali sono stati resi inaccessibili per 3 giorni laddove le processionarie avevano fatto il loro ingresso in massa. Questo perché le setole dei questi insetti sono pericolose anche quando non entrano direttamente a contatto con l’uomo poiché vengono trasportate dal vento. Nel giro di 24 ore possono infatti causare reazioni allergiche, febbre, svenimenti, attacchi respiratori e, nei casi più gravi, dermatiti e crisi d’asma.

INVASIONE DI PROCESSIONARIE DELLA QUERCIA

Che l’invasione di processionarie della quercia stia creando non pochi grattacapi in Germania lo si capisce da quanto accaduto in quel di Munster, dove 6 persone sono state sottoposte ad intervento chirurgico agli occhi per rimuovere le setole dalla retina. Non meno grave la situazione a Mulheim: vittime in questo caso nove bambini, che nel mese di giugno sono finiti in ospedale per dermatiti e problemi respiratori mentre facevano sport all’aperto. Thomas Schwolow, un amministratore della municipalità di Issum, ha dichiarato al Rheinische Post:”È terribile ovunque. Se solo piovesse, almeno le setole sulle foglie verrebbero spazzate via”. Gli organizzatori di un festival rock a Norimberga hanno dovuto ingaggiare una società specializzata per liberarsi delle processionarie, invece a Francoforte le autorità hanno utilizzato degli elicotteri per disinfestare 220 ettari di bosco. Problemi simili a quelli della Germania si stanno riscontrando da alcune settimane anche nei Paesi Bassi, in Belgio e Lussemburgo.

