Investcorp compra il Milan: trattativa ufficiale/ Fondo Bahrain: acquisto da 1,1 mld

IL BAHRAIN ANNUNCIA: “TRATTATIVA IN CORSO TRA MILAN E INVESTCORP”

«L’asset manager Investcorp basata in Bahrain ha avviato trattative esclusive per l’acquisto del club italiano AC Milan per 1,1 miliardi di dollari»: con questo semplice annuncio apparso sul profilo Twitter dell’ambasciata del Bahrain in Regno Unito, viene confermato il maxi piani del fondo arabo per l’acquisto già dalla prossima stagione del club di Via Aldo Rossi.

Dopo le prime sirene giunte nei giorni scorsi ora è ufficiale la trattativa tra Investcorp e il fondo Usa – attuale proprietario del Milan – Elliott: la “due diligence” è in corso e bisognerà attendere solo qualche settimana prima di giungere all’esito finale della trattativa. Investcorp ha infatti fatto sapere che entro fine mese si conoscerà chi sarà il nuovo proprietario del club attualmente primo in Serie A: se il passaggio di proprietà avvenisse, Elliott realizzerebbe una plusvalenza di circa 300 milioni di euro, avendo acquistato il Milan per ben 700 milioni nel luglio 2018. «Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e veramente globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo», spiega ancora l’ambasciata del Bahrain presentando con un video di Investcorp il piano di investimenti nel mondo sport ideato negli scorsi mesi.

MILAN, IL PROGETTO DEL FUTURO: COSA ACCADRÀ

Con il rush finale della stagione che vede il Milan ad un passo dalla finale in Coppa Italia (domani sera il Derby di ritorno contro l’Inter) e in lizza per lo Scudetto, la notizia che aleggiava nell’aria ora diviene realtà: dopo aver rimesso in conti in ordine, ridotto i debiti e reso la squadra competitiva e giovane, il fondo targato Usa potrebbe cedere il 100% delle quote a Investcorp, chiamato a investire tanto a livello gestionale quanto massicciamente anche sul fronte mercato.

Ora servono due settimane di tempo per capire se i contatti e le trattative già avviate possano portare esito positivo oppure no: quello che è certo è che sugli investimenti del prossimo anno giocheranno un ruolo principale proprio i risultati di tali trattative. Qualora il fondo del Bahrain mettesse le mani sul Milan, allora sì che il “mercato faraonico” ipotizzato in queste ore potrebbe davvero sconvolgere gli equilibri della Serie A (e non solo): sul fronte dirigenziale le prime voci vedrebbero confermati al 100% Maldini, Massara e Moncada (da riflettere invece su Gazidis che potrebbe comunque ottenere il medesimo ruolo di attenzione sui bilanci e i conti), mentre sul fronte tecnico già gli esperti di calciomercato si stanno sbizzarrendo. Zaniolo, Dybala, Haller, Nkunku, Tchouameni, Botman e tanti altri ancora: è ancora molto presto, ovviamente, ma il “bollino” del “notaio” giunto oggi con l’annuncio del Bahrain è certamente segno che la trattativa sul Milan è quantomeno a buon punto. I possibili progetti messi in campo da Investcorp vedrebbero una forte attenzione ai conti come Elliott ma anche la possibilità di tornare a investire pesantemente per trovare il giusto mix tra giovani talenti e campioni affermati, così da tornare a vincere al più presto. Come spiega Sky Sport24, «Il progetto del nuovo stadio, inoltre, non rappresenta un ostacolo nella trattativa. Questo verrebbe ereditato dal fondo arabo, molto attivo anche nel campo immobiliare». E i tifosi già iniziano a sognare…

