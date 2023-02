Inviata Fuori dal Coro aggredita con cacciavite in campo rom/ “Ti buco il collo!”

Un’inviata del programma di Rete 4, Fuori dal Coro, è stata aggredita da alcuni rom, e il servizio è stato mandato in onda ieri sera, durante la puntata del 21 febbraio. Il filmato cominciamo mostrando due persone, di cui una armata di cacciavite, mentre insegue la troupe del talk Mediaset che nel frattempo si era recata presso un campo nomadi. “Io sono venuta qui per le bollette”, le parole della giornalista prima che la situazione degenerasse, ma l’occupante ha replicato: “Giornalista? Non dovete venire più qui dentro, perchè te lo giuro su mia madre faccio casino”.

Il campo rom cui si fa riferimento si trova alle porte di Bologna dove in tre anni il Comune ha speso 540mila euro per pagare le bollette di acqua, luce e gas dello stesso di un totale di tre diversi accampamenti. Fuori dal Coro si è recato in uno di questi ed è stato accolto così: “Non conviene venire qui perchè siamo in tanti…”, e ancora: “Siamo un centinaio qui, non vogliono che parliamo qui mi spiace”. La situazione inizia subito a mettersi male: “Spegni tutto”, grida un rom, “Metti in tasca”, riferendosi a fotocamere e smartphone, e ancora: “Andate via, andate fuori”, “Qua non si fanno domande, andate via, vi spacco il cu*o, spegnete la telecamere, ti buco il collo, andate via, andate via”.

INVIATA FUORI DAL CORO AGGREDITA IN CAMPO ROM: “NON DOVETE VENIRE QUI”

I nomadi inseguono la troupe con il cacciavite in mano e pesanti minacce e alla fine i colleghi sono costretti a scappare a gambe levate: “Andiamo via, basta, basta, andiamo via!”. I rom rincorrono i giornalisti fino alle loro auto dopo di che li lasciano andare fortunatamente senza alcun graffio.

La troupe di Fuori dal Coro si è quindi recata presso il secondo campo rom di Bologna e anche qui l’accoglienza non è stata delle migliori: “Se tu mostri l’auto che hai inquadrato ti giuro che faccio un casino perchè l’ultima volta la tua collega ha fatto la stessa storia e mi ha creato dei problemi. Cancella subito tutto perchè faccio casino. Non venite mai più qui dentro, non dovete venire più qui dentro, cancella quel video che hai fatto. Guardami in faccio, non venite mai più qua dentro”.

