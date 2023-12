FINALE IO CANTO GENERATION 2023/ Diretta e vincitore: Al Bano paragona Elia a Gianni Morandi

Diretta Finale Io canto generation 2023: il commento di oggi 27 dicembre 2023

Elia e Nicole sono i primi finalisti ad esibirsi a Io Canto Generation 2023. “Brucio i tempi, meritano entrambi 8”, la sentenza di Amendola. Al Bano paragona Elia a Morandi, mentre Nicole alla Nannini. “Dò 9 e 9”, dice. La Hunziker assegna un 8 a entrambi i concorrenti, 9 invece i voti di Orietta Berti. Votazioni un po’ troppo generose, forse. Ma è periodo di Natale… e siamo tutti più buoni. Tocca a Sofia Leto e Andrea Urru, che lasciano i giudici a bocca aperta. Hunziker dà 9 a entrambi, pur snocciolando motivazioni diversi. Stessi voti da parte di Al Bano e di Orietta Berti.

Gerry Scotti piange a Io Canto Generation 2023/ In "crisi" per una canzone di Renato Zero

Amendola spiega: “Ho chiuso gli occhi mentre cantava Sofia ed è stato meravigliosa. Ha una maturità che non so cosa sarà a vent’anni. Voto 9. Andrea esprime grandi emozioni e voto 9”. Sorpresa per Gerry Scotti, con i concorrenti eliminati di Io Canto Generation che sono in studio per assistere alla finale. Si esibisce Lorenzo Sebastiano sulle note di Terra Promessa. Forse è uno dei più maturi e interessanti visti finora, assieme ad Elia. Dopo di lui tocca a Rocco Pepe. Altri due finalisti all’altezza degli altri gareggianti. Sostanzialmente anche nei voti. (Agg.Jacopo D’Antuono)

VINCITORE IO CANTO GENERATION 2023, chi è?/ Cresce Rocco Pepe dopo la prima manche

Il messaggio di Gerry Scotti ai finalisti di Io Canto Generation 2023

E’ arrivato il grande giorno per i finalisti di Io Canto Generation, con la puntata finale dello show da cui trarremo il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Nel pre-puntata un breve collegamento su Canale 5 con Gerry Scotti, che svela le sensazioni dei protagonisti. “Sono felici ma anche un po’ emozionati, perché la finale è una finale. Sono emozionato anche io“, ammette il conduttore di Io Canto Generation. E’ già il momento della clip di incoraggiamento dei coach, che incitano a dovere i gareggianti prima di cominciare la finale.

Iva Zanicchi, il marito Fausto Pinna sta male/ "E' così da mesi...", la preoccupazione per la malattia

Fausto Leali dice di essersi divertito e commosso in queste settimane, mentre Iva Zanicchi ricorda a tutti l’ingrediente più importante: il divertimento. “Dovete sapere che è un gioco, che potrebbe diventare la vostra professione. Mettetecela tutta e divertiamoci”. Dunque è tutto pronto per la finale di Io Canto Generation 2023: si parte! (Agg.Jacopo D’Antuono)

Io Canto Generation 2023, anticipazioni finale: Renato Zero super ospite

Tutto pronto per l’attesissima finale di Io canto generation 2023, in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Lo show musicale condotto da Gerry Scotti decreterà il vincitore di questa edizione e, in vista di questo ultimo appuntamento televisivo, sono tante le sorprese in programma. Secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, l’ospite speciale della serata sarà uno dei grandi miti della musica italiana: Renato Zero.

Ma come si svilupperà la gara nella serata della finale? In sfida sono rimasti ben 12 giovani talenti: Andrea, Sofia, Lorenzo, Eric, Nicole, Samuele, Daniele Mattia, Carola, Elia, Andrea Thomas, Marta e Rocco. Le squadre, nell’ultima puntata di questa sera, verranno sciolte e i 12 finalisti si sfideranno l’uno contro l’altro per contendersi la vittoria. Ad accompagnare le performance dei ragazzi ci sono coloro che sono stati i loro coach in questo percorso: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Io canto generation 2023: chi elegge il vincitore e cosa si aggiudica

Ma chi decreterà il vincitore di Io canto generation 2023 e quale premio si aggiudicherà? A giudicare le performance dei concorrenti sfida dopo sfida, e ad eleggere il vincitore, è la giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, oltre ad una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.

Il vincitore si aggiudicherà un trofeo e un prestigioso premio: una “Summer School Academy” di canto, cinema e film-making musicale, presso la sede della New York Film Academy di Firenze e un week-end lungo a New York, sempre in compagnia dalla NYFA. Il vincitore si assicurerà un ulteriore riconoscimento, denominato “Premio Tecnico Giuria e Radio”, assegnato dalla giuria insieme a Chiara Tortorella, Speaker di R101, Radio ufficiale del talent. Infine, sempre grazie a R101, il primo classificato avrà la possibilità di incidere un editing di un brano “cover” tra quelli proposti nel corso delle puntate.

Io canto generation 2023: dove vederlo in tv e in streaming

La finalissima di Io canto generation 2023 va in onda questa sera, mercoledì 27 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5. Oltre alla messa in onda televisiva, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.











© RIPRODUZIONE RISERVATA