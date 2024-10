Io canto generation 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata

Oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, in prima serata, dopo il debutto seguito da 2.458.000 telespettatori con uno share del 18,12%, va in onda la seconda puntata di Io canto generation, il talent show di canale 5 dedicato al talento dei bambini e che ricorda The voice kids di Raiuno. Durante la prima puntata, i giovani talenti si sono sfidati in una gara a quattro manche al termine della quale sono stati eliminati Matteo Fentross della squadra di Cristina Scuccia e Mirko Milella della squadra di Fausto Leali. Oltre ad essersi esibiti soli, i concorrenti hanno avuto la possibilità di esibirsi anche in emozionanti duetti insieme ai propri capitani.

A trionfare, al termine della prima puntata, è stata Benedetta Caretta con la propria squadra che ha portato a casa ben 332 punti e che, questa sera, punta a confermare la leadership del proprio gruppo. Più lontane, infatti, sono le squadra di Lola Ponce, Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Fausto Leali.

Io canto generation 2024: i concorrenti e le esibizioni della seconda puntata

Nel corso della seconda puntata di Io canto generation 2024 tornano a sfidarsi in una serie di manche durante le quali i concorrenti saranno chiamati ad esibirsi sulle note di grandi successi sia da soli che in duetto con il proprio capitano. La gara sarà particolarmente difficile per la squadra di Cristina Scuccia e Fausto Leali che hanno un concorrente in meno rispetto alle squadre degli altri capitani.

A giudicare, anche questa sera, le esibizioni dei giovani talenti che si esibiscono sul palco accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, è la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e dalla speaker radiofonica Chiara Tortorella. Ad accogliere sul palco, questa sera, tutti i cantanti sarà sempre Gerry Scotti pronto ad emozionarsi ad ogni performance.

Come vedere Io canto generation 2024 in diretta streaming

Musica, emozioni ma anche divertimento sono gli ingredienti principale di Io canto generation 2024 che può essere seguito, in diretta televisiva su canale 5, al termine della puntata quotidiana di Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, disponibile come sito e applicazione, inoltre, il talent show di canale 5 può essere seguito anche in diretta streaming che è disponibile anche in qualsiasi momento rispetto alla messa in onda televisiva. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile anche rivedere i singoli momenti di ogni puntata.

