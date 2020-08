Io e te programma Pierluigi Diaco sospeso per Covid/ Rai raddoppia La Vita in Diretta

Sospesa la messa in onda di “Io e te” a causa del Covid. A lanciare la clamorosa notizia è Il Fatto Quotidiano, secondo cui la decisione è stata presa nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto 2020, dai vertici Rai. Visto che la trasmissione condotta negli studi di Saxa Rubra doveva salutare il pubblico il prossimo 4 settembre, è difficile immaginare un ritorno in onda del programma visto che il gruppo di lavoro è ora alle prese con i controlli di rito tra tamponi e test sierologici. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, che cita fonti interne Rai, ora sono infatti in corso verifiche nello staff che realizza la trasmissione dopo che una persona è risultata positiva al coronavirus. Quindi, è scattata la procedura di sospensione del programma per verificare lo stato dei contagi ed evitare ulteriori diffusioni del coronavirus. Qualcuno penserà ad una strana “ironia della sorte”, visto che il conduttore è al centro delle polemiche per una lite cominciata da un suo sfogo.

“IO E TE” SOSPESO PER COVID: LA VITA IN DIRETTA “RADDOPPIA”

«Basta parlare di Covid», aveva detto Pierluigi Diaco a RTL 102.5 suscitando la reazione di Giusi Legrenzi e arrivando per questo ad uno scontro in diretta. A distanza di qualche ora è arrivata la notizia di un caso di positività a “Io e te” per il quale ora il programma deve essere sospeso. La decisione, presa pochi minuti fa dai vertici di Viale Mazzini, coinvolge anche La Vita in Diretta Estate. Il programma condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu dovrà raddoppiare la sua durata per “coprire” il buco lasciato da “Io e te”. Quindi, comincerà prima e poi tornerà in onda nel suo orario consueto. Una decisione improvvisa quella della Rai, ma inevitabile, considerando il caso di positività a “Io e te”. Ma è anche un’ulteriore occasione per l’inedita coppia di conduttori, soprattutto per Andrea Delogu, che finora ha soddisfatto le aspettative in Rai.



