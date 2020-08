Pierluigi Diaco, nuovo successo per Io e Te/ “Share salito di 3 punti, sorprendente!”

La nuova edizione di Io e Te è ormai agli sgoccioli. La trasmissione di Rai 1, condotta da Pierluigi Diaco affiancato da Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, chiuderà i battenti tra una settimana, ma intanto ottiene altre grosse soddisfazioni. Gli ascolti infatti continuano a salire. Come fa notare Francesco Fredella su Affaritaliani.it, la puntata andata in onda ieri, 28 agosto 2020, ha registrato in media il 9.7% di share, con 1.147 milioni di spettatori. Va notato che prima di Io e Te stanno andando in onda le tribune elettorali, che hanno registrato il 6.8 % di share. Diaco ha dunque ottenuto un risultato sorprendente, crescendo di 3 punti per quanto riguarda lo share. Non manca però un’indiscrezione che arriverebbe dai piani alti di viale Mazzini.

Io e Te e lo “strano posizionamento delle tribune elettorali”

Stando infatti a quanto scrive Fredella: “Adesso ai piani alti di viale Mazzini sorge un dubbio con i dati di ascolto in mano. Qualcuno, secondo una nostra spifferata, parla dello strano posizionamento delle tribune elettorali nella fascia di “Io e te”, che sta andando benissimo. Le tribune segnano: il 7.1 e 6.8 %, ma quello spazio per due mesi è stato sopra il 10.5% di share grazie a Diaco.” Un tentativo, tuttavia, che non sarebbe servito visto che Pierluigi Diaco di Io e Te continua a macinare consensi: “Sembrerebbe quasi una strategia per abbassare lo share di Diaco? Missione fallita. Lui va avanti e sale l’asticella degli ascolti.” fa notare infatti il giornalista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA