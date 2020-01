Io no spik inglish/ Video, su Canale 5 il film con Paolo Villaggio (oggi, 9 gennaio)

Io no spik inglish andrà in onda su Canale 5 nella seconda serata di giovedì 9 gennaio, alle ore 23.30. Si tratta di una commedia italiana del 1995 diretta da Carlo Vanzina (Sapore di mare, Vacanze di Natale, Sotto il vestito niente) e scritta da quest’ultimo insieme al fratello Enrico. Nel cast Paolo Villaggio (la saga di Fantozzi, Io speriamo che me la cavo, Fracchia la belva umana), Paola Quattrini (Fratelli e sorelle, Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer?, La bomba), Chiara Noschese (Questione di cuore, L’albero delle pere, Le barzellette) e Antonio Ballerio (Le conseguenze dell’amore, Squillo, Via Montenapoleone). Il film è stato prodotto e distribuito dalla Italian International Film.

Io no spik inglish, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Io no spik inglish. Sergio Colombo (Paolo Villaggio) lavora come impiegato presso una compagnia di assicurazioni italiana. Quando quest’ultima viene acquisita da una multinazionale inglese però i nuovi proprietari richiedono che tutti i dipendenti sappiano parlare inglese. Colombo, del tutto ignorante in materia, viene quindi costretto ad una vacanza studio ad Oxford dove subirà un corso accelerato di lingua. Mentre la moglie e la figlia partono per una vacanza in Sardegna, Sergio deve quindi imbarcarsi per l’Inghilterra, dove scopre di essere l’unico adulto in una classe di bambini. Oltre allo studio dell’inglese, la scuola organizza diverse altre attività ricreative, a cui Sergio è costretto suo malgrado a partecipare. Durante una gita a Londra però gli viene affidata l’intera scolaresca di bambini, vista la sua età. Purtroppo in città si trovano numerosi tifosi della Sampdoria, giunti lì per assistere alla finale della Coppa delle Coppe contro l’Arsenal. Sergio è un appassionato di calcio ed è deciso a non lasciarsi sfuggire la partita, anche a corso di trascinarsi dietro tutti i bambini della classe.

