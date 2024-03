Ipotesi di complotto, Rete 4/ Thriller con Mel Gibson e Julia Roberts, oggi, domenica 24 marzo 2024

Ipotesi di complotto, diretto da Richard Donner

Domenica 24 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14,10, il film thriller del 1997 dal titolo Ipotesi di complotto.

La pellicola è diretta dal regista Richard Donner, che nel corso della sua brillante carriera ha girato numerosi blockbuster diventati dei cult, tra cui Il presagio (1976), Superman (1978) e I Goonies (1985).

Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Carter Burwell, noto per il suo lungo sodalizio con i fratelli Coen in pellicole come Blood Simple – Sangue facile (1984), Barton Fink – È successo a Hollywood (1991) e Il grande Lebowski (1998).

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Mel Gibson, indimenticabile highlander in Braveheart – Cuore impavido (1996).

Al suo fianco la splendida e talentuosa Julia Roberts, interprete di numerose pellicole romantiche, come Pretty Woman (1990), Notting Hill (1999) e Se scappi, ti sposo (1999).

Nel cast anche l’attore Patrick Stewart, conosciuto dal pubblico per il personaggio del capitano Jean-Luc Picard nel franchise Star Trek e per il ruolo del Professor X nella saga cinematografica degli X-Men.

La trama del film Ipotesi di complotto: un complottista che viene preso sul serio

Ipotesi di complotto racconta la storia di Jerry Fletcher (Mel Gibson), un tassista maniacale che lavora nella Grande Mela ed è costantemente tormentato dalle sue idee complottiste.

L’uomo si confida frequentemente con l’assistente del procuratore Alice Sutton (Julia Roberts), che fa finta di svolgere indagini sulle sue ipotesi per cercare di calmarlo.

Un giorno però il protagonista viene prelevato da alcuni agenti della CIA, comandati dal dottor Jonas (Patrick Stewart), che lo sottopongono a crudeli torture, con l’utilizzo di sostante stupefacenti, nel tentativo di scoprire se l’uomo nasconde informazioni importanti per la sicurezza nazionale.

Jerry inizia così una fuga dagli agenti governativi, mentre Alice si convince che forse l’uomo non è del tutto pazzo e inizia ad indagare sul dottor Jonas. Durante la sua fuga il protagonista rivela ad Alice di essersi innamorato di lei ma, scoperto di non essere ricambiato, decide di continuare la sua missione da solo. In realtà Alice si è avvicinata a Jerry poiché quest’ultimo è responsabile della morte di suo padre, così la donna contatta Jonas affermando di essere pronta ad aiutarlo.

Quando però il dottore riesce finalmente a rintracciare il fuggitivo, Alice viene colta da un ripensamento, così chiede l’intervento dell’FBI affinché salvino l’uomo di cui si è innamorata. Purtroppo, però, potrebbe essere troppo tardi…

