THE FAMILY PLAN/ Un inno alla famiglia in una commedia action

The Family Plan (2023) è un film uscito nel 2023 in poche sale americane e poi direttamente sulla piattaforma Apple TV+. È una commedia d’azione, leggera d’intrattenimento, con tanto di sparatorie e cattivi morti. Lo dico subito, è un film gradevole e per tutti. I critici Usa ne parlano male, ma sono su una giostra che gira all’impazzata come la società americana, dove i valori di base sono ormai finiti da tempo e rincorrono le cause dei vari diritti per una civiltà senza radici.

Bianca Vitali, chi è la moglie di Stefano Accorsi/ Lui: "Con lei mi sento nato ieri e poi..."

Il protagonista è Mark Wahlberg e interpreta Dan Morgan, venditore di automobili, allegro, accondiscendente, tranquillo, affettuoso. Vive a Buffalo con la famiglia, tre figli e una bella moglie.

La figlia maggiore diciottenne Nina è pronta per il college, un po’ ribelle, indottrinata di idee sull’emancipazione femminile. Kyle, il secondo genito, è il tipico adolescente che spiccica poche parole, sgamato, campioncino gamer on line. Il piccolino forse ha un anno e ride sempre. La moglie Jessica (Michelle Monaghan), un tempo spirito vivace e decatleta, avrebbe voluto girare il mondo, ma incontrando Dan e dopo la nascita dei primi due figli si è quietata e lavora come fisioterapista e ama profondamente il marito. In famiglia Dan è considerato prevedibile, leggermente noioso, non ama la tecnologia, aborra i social, non sta al passo col mondo attuale.

King Kong, Rete 4/ Trama e cast del cult, primo remake del film del 1933, oggi, domenica 19 maggio 2024

Ma a un certo punto The Family Plan cambia pelle.

Un giorno Dan viene assalito al supermercato e con nonchalance atterra i malviventi. Si scopre la sua storia prima del matrimonio. Era un agente segreto che dopo anni di operazioni, in giro per il mondo, legali e non, aveva deciso di abbandonare quella vita. Incontrando Jessica, si è creato una bella famigliola, ma non ha mai rivelato alla moglie il suo passato.

Dopo diciott’anni di sottobosco è stato scoperto e capisce che vogliono eliminarlo. S’inventa una vacanza estemporanea a Las Vegas con tutta la famiglia, dove gli verranno consegnati dei nuovi passaporti con nuove identità. Per non farsi intercettare dai sicari viaggiano per 3.000 km attraversando gli States in auto, no aerei, solo contanti e utilizzando la scusa dell’unità della famiglia butta via tutti i cellulari perciò si torna alla mappa stradale cartacea, ecc.

Jack Ryan - L'iniziazione, Italia 1/ Trama e cast all star per l'action di Branagh, oggi 19 maggio 2024

Non ha ancora il coraggio di rivelare il suo passato, ma la moglie è attratta dalle sue stranezze che lo collocano fuori dalla routine in cui vivevano. I banditi arrivano spesso a tiro, ma Dan riesce sempre a cavarsela e i suoi cari non si accorgono di nulla. Le varie situazioni sono d’azione e con qualche morto, ma realizzate in commedia.

Arrivati a Las Vegas la madre e i tre figli scoprono la verità e l’abbandonano. Vengono catturati dai cattivi che ricattano Dan. Lui si consegna e poi come nei film di John Wick si mette sul pezzo e con l’aiuto della moglie e dei figli i malavitosi vengono spazzati via. E la famiglia si ricompone.

The Family Plan svolge la parte action e thriller in maniera comica anche quando ci sono le sparatorie o gli scontri con le consuete mazzate asiatiche. Il film non è volgare e non ha riferimenti di tipo sessuale, un’eccezione nelle produzioni americane. È puro intrattenimento, pulito e semplice.

Due spunti che intravvedo. Il film The Family Plan inizia con questo voice over: C’è qualcosa che ora posso cambiare della mia vita per diventare la versione migliore di me stesso? Chi voglio essere? Qual è la vita che desidero? Qual è il volto che voglio dimostrare al mondo? È il tipo di domande che ti tengono sveglio.

Poi si scopre che Dan sta convincendo un cliente ad acquistare un’auto di lusso.

È un po’ la summa del pensiero di Dan, ha fatto di tutto per cambiare vita, incontrando Jessica vi è riuscito e ha svoltato radicalmente. Quando il tenebroso passato è ritornato a farsi avanti mettendo a rischio la sua famiglia decide di sacrificarsi per moglie e figli perché lì c’è l’amore della sua vita.

Di fatto, The Family Plan è un inno alla famiglia.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA