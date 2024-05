La follia viene dal passato, Rai 2/ Trama e cast del film per gli amanti del crime, oggi 20 maggio 2024

Il cast del film La follia viene dal passato, di Jake Helgren

La follia viene dal passato ha i toni del giallo, del thriller e della suspense come ogni produzione Lifetime (il canale satellitare americano dedicato al crime al femminile) richiede. Trasmesso via cavo nel 2020, andrà in onda lunedì 20 maggio, nel pomeriggio di Rai 2, alle 15. La regia della pellicola è di Jake Helgren, diventato famoso in America per aver girato un TV movie per Paramount, intitolato Dashing in december, pellicola romantica che tratta il classico tema natalizio, ma in chiave LGBTQ+.

Gli interpreti principali del cast del film La follia viene dal passato sono: Andrea Bowen, conosiuta per la parte di Julie Mayer nella serie televisiva Desperate Housewives, Lydia Hearst, attrice e blogger che ha partecipato alla serie Gossip Girl, e Brando Eaton, famoso per le sue interpretazioni nelle serie Dexter, La vita segreta di una teenager americana e Zoey 101.

La trama del film La follia viene dal passato: un’eredità e una sorellastra disposta a tutto

La follia viene dal passato si incentra sulla vita di una felice e giovane coppia formata da Nick e Haley, i quali, stanno per diventare genitori per la prima e pertanto, consapevoli di aumentare la loro felicità. Purtroppo, però, ben presto la loro serenità sarà messa a dura prova a causa di un’attrice di nome Zara che ha ucciso sul set una sua collega di nome Amelie.

Infatti, quando il padre di Nick muore a causa di un incidente sul lavoro, il ragazzo è costretto ad avvisare la sua sorellastra che è proprio Zara. La tranquilla vita famigliare della coppia viene compromessa a causa dell’arrivo proprio di Zara e della nuova moglie del padre di Nick, Callie. Le due donne, infatti, non vanno per niente d’accordo, in quanto, la ragazza è convinta che la seconda sposa si sia legata al padre solo per interesse e che l’abbia tradito.

La situazione si aggrava ulteriormente quando viene aperto il testamento e si scopre che la maggior parte dei beni sono stati ereditati da Nick, mentre alla sorellastra e alla moglie solo poche centinaia di dollari. La ragazza non è soddisfatta e chiede alla coppia di essere ospitata insieme al suo ragazzo, in quanto vorrebbe far carriera proprio nella città di Los Angeles. In realtà, sta progettando un piano diabolico all’oscuro di tutti, anche se Callie comincia ad insospettirsi, in seguito all’uccisione dell’avvocato e al ferimento di Nick durante il lavoro.

Zara, intanto, per ottenere la fiducia di Haley, organizza una festa per il prossimo nascituro e, durante lo svolgimento, Callie nota un elmetto da lavoro fra le cose di Zara e si convince che i suoi sospetti sono fondati. L’obiettivo della ragazza è quello di eliminare tutti gli uomini della famiglia per crescere con Haley il bambino. Ma la verità viene a galla prima o poi e infatti Nick, dimesso dall’ospedale, si reca a Las Vegas per indagare su Zara e capisce che non è lei la sua vera sorellastra ma Amelie, la ragazza che lei stessa ha ucciso…

